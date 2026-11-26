أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن «الحصن المنيع» يفتح أبوابه أمام جيل جديد، ليكتشف تاريخه ومكانته الراسخة، مستحضراً إرثاً عريقاً يروي فصولاً من تاريخ دبي.

وقالت سموها في تغريدة: «هنا بدأت حكاية أجدادنا، وهنا يواصل إرثنا حضوره.

اليوم، يفتح #الحصن_المنيع أبوابه أمام جيل جديد، ليكتشف تاريخه ومكانته الراسخة، من حصن شُيّد لحماية دبي في بداياتها، إلى معلمٍ شهد نموّها وتطوّرها.

وندعوكم لتكونوا جزءاً من هذه الحكاية، وتكتشفوا إرثاً عريقاً يروي فصولاً من تاريخ دبي».