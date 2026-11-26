بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن ترسية عقود جديدة بقيمة 56.5 مليار درهم ضمن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي، لترتفع القيمة الإجمالية للعقود التي جرت ترسيتها ضمن هذا المشروع الاستراتيجي إلى أكثر من 80 مليار درهم.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نعلن اليوم عن ترسية عقود جديدة بقيمة 56.5 مليار درهم ضمن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي، لترتفع القيمة الإجمالية للعقود التي جرت ترسيتها ضمن هذا المشروع الاستراتيجي إلى أكثر من 80 مليار درهم.. ومع ترسية هذه العقود، ننطلق في مرحلة جديدة من تطوير أكبر وأفضل مطار في العالم، ويعمل على تنفيذه فريق يضم 14 ألف شخص.. عند اكتمال جميع مراحله، ستتجاوز الطاقة الاستيعابية السنوية لمطار آل مكتوم الدولي 260 مليون مسافر لتبقى دبي مطار العالم ووجهته".