

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، حفل إطلاق منصة «راكليت» (RAKlette)، الذي نظمته سفارة الاتحاد السويسري لدى الدولة بالتعاون مع مركز رأس الخيمة الدولي للشركات، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية، وتوسيع آفاق التعاون بين إمارة رأس الخيمة وسويسرا، وبحضور آرثر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين، في قرية الجزيرة الحمراء التراثية.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عمق علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والثقافية، مشيراً إلى أهمية المبادرات التي تسهم في مد جسور التواصل بين مجتمعات الأعمال، وفتح آفاق جديدة للشراكات، بما يخدم المصالح المشتركة.

وجمع الحفل أعضاء مجموعة القطاع المالي التابعة لمجلس الأعمال السويسري في دولة الإمارات، وممثلين عن شركات ومؤسسات سويسرية متخصصة في الخدمات المالية والمهنية، إلى جانب أفراد من الجالية السويسرية، وممثلي الجهات الاقتصادية في رأس الخيمة.

وتهدف منصة «راكليت» إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات ومجتمعات الأعمال في الجانبين، وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، تمهيداً لتطويرها إلى منصة دورية تدعم التعاون الاقتصادي والثقافي، وتفتح المجال أمام تنظيم زيارات وفود الأعمال وتوسيع الشراكات المؤسسية بين رأس الخيمة وسويسرا.