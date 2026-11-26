

أعلن مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن تقديمه نحو 10 آلاف جلسة علاج طبيعي وتأهيل لـ 1324 من كبار المواطنين منذ بداية العام حتى شهر سبتمبر الماضي، وهو ما يوازي تقريباً عدد إجمالي عدد الجلسات المقدمة عام 2025 بشكل كامل، والبالغة 10321 جلسة. ويعكس ذلك تنامي الخدمات التأهيلية المتخصصة المقدمة للفئات المستهدفة، وجهود المؤسسة في تطوير منظومة رعاية صحية متكاملة ومستدامة، تركز على تعزيز القدرات الوظيفية والحركية، ودعم الاستقلالية، وتحسين جودة حياة كبار المواطنين.

تكامل المسارات

وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن خدمات التأهيل تمثل مكوناً أساسياً في نموذج الرعاية المتكاملة الذي تتبناه المؤسسة، لما لها من دور مباشر في دعم التعافي والمحافظة على القدرات الوظيفية وتعزيز استقلالية المريض، مشيراً إلى أن المؤسسة تركز على تكامل المسارات العلاجية والتأهيلية، بما يضمن استمرارية الرعاية ويرفع كفاءة المخرجات الصحية، ولا سيما لكبار المواطنين والحالات التي تتطلب برامج تأهيلية متخصصة.

من جانبه أوضح الدكتور يوسف الطير، مدير مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله، أن تطور خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل في المستشفى يستند إلى نموذج يضع الاحتياج السريري للمريض في صميم تخطيط الخدمة، ويجمع بين التقييم المتخصص والتدخل التأهيلي والمتابعة ضمن مسار علاجي متكامل.

برامج علاجية

وأضاف: «تظهر مؤشرات الأعوام الثلاثة الأخيرة نمواً لافتاً في حجم الخدمة، إذ ارتفع عدد كبار المواطنين المستفيدين من 1384 مستفيداً في عام 2024 إلى 1576 مستفيداً في عام 2025، بنسبة نمو تقارب 14%، فيما ارتفع عدد الجلسات من 7450 جلسة في 2024 إلى 10321 جلسة في 2025، بنسبة تجاوزت 38%، ما يعكس توسع نطاق الاستفادة من البرامج العلاجية والتأهيلية في المستشفى».

ويعتمد مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله نهجاً سريرياً متكاملاً في تحديد برامج التأهيل المناسبة، حيث يخضع المريض لتقييم شامل من اختصاصي العلاج الطبيعي بالتنسيق مع الطبيب المعالج، وعلى أساسه تحدد الأهداف العلاجية وعدد الجلسات ووتيرتها وفق التشخيص والحالة الوظيفية واحتياجات كل مريض، وتتطلب بعض الحالات جلستين أو أكثر أسبوعياً، ومن بينها حالات الجلطات الدماغية وما بعد العمليات الجراحية والإصابات العضلية الهيكلية المعقدة.

ويبلغ متوسط الفترة للحصول على الموعد الأول للعلاج الطبيعي في المستشفى نحو 10 أيام عمل من تاريخ التحويل من الطبيب المعالج، فيما تتم جدولة الجلسات اللاحقة بصورة منتظمة وفق الخطة العلاجية والحالة السريرية للمريض، كما يعتمد القسم نظام فرز سريري لترتيب الأولويات وفق درجة الحاجة الطبية وتأثير توقيت التدخل التأهيلي في النتائج العلاجية، بما يضمن إعطاء الأولوية للحالات التي تستدعي بدء التأهيل بصورة أسرع، ومن بينها حالات ما بعد العمليات الجراحية والجلطات الدماغية والإصابات الحادة.

تقنيات حديثة

وشهدت خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل في المستشفى خلال الفترة الماضية تطويراً شمل تعزيز خدمات المرضى المنومين، وتوسيع نطاق الرعاية التأهيلية لمرضى العناية المركزة، وتحديث برامج التأهيل وفق الممارسات السريرية المعتمدة، إلى جانب تعزيز التكامل بين الفرق الطبية والتأهيلية وتطوير مسارات الحجز والمتابعة، بما يدعم استمرارية الرعاية ويحسن تجربة المريض.

ويعمل المستشفى على مواصلة تطوير منظومة العلاج الطبيعي والتأهيل من خلال تقييم الاحتياجات التشغيلية بصورة دورية، وتعزيز توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الخدمات التأهيلية، إلى جانب تطوير البرامج العلاجية وفق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الرعاية التأهيلية المبكرة للمرضى المنومين ومرضى العناية المركزة، بما يدعم جودة المخرجات العلاجية والاستقلالية الوظيفية وجودة حياة كبار المواطنين.