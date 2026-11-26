

أكد ممثلو مؤسسات إنسانية فائزة بجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين، ومستفيدون من برامجها، أن التعليم والحماية والتمكين الاقتصادي تشكل ركائز أساسية في منظومة دعم اللاجئين، مشددين على أهمية الانتقال من تلبية الاحتياجات الإنسانية الآنية إلى توفير فرص مستدامة تمكنهم من بناء مستقبلهم وتحقيق استقلاليتهم، وتحد من المخاطر الاجتماعية التي تهدد الأطفال والفئات الأكثر احتياجاً.

وأشاروا، على هامش الاحتفاء بمرور عشر سنوات على الجائزة، إلى أهمية تكامل الجهود الإنسانية لتوفير الإيواء الآمن والتأهيل المهني، إلى جانب الخدمات التعليمية والحماية الاجتماعية، بما يضمن استجابة أكثر شمولاً لاحتياجات اللاجئين.

فرص متكافئة

وأكدت قدرية حسن، الشريك المؤسس ورئيس العمليات في مشروع «السما»، الفائز بالجائزة لهذا العام، أن الحصول على تعليم عالي الجودة يأتي في مقدمة احتياجات اللاجئين، مشددة على أهمية إتاحة فرص تعليمية متكافئة لهم مع أقرانهم في المجتمعات المضيفة، بما يمكنهم من إثبات قدراتهم وتنمية مهاراتهم واستثمار الفرص المتاحة أمامهم.

واستندت في حديثها إلى تجربتها الشخصية التي عاشتها لاجئة في لبنان على مدى 14 عاماً، قبل عودتها إلى سوريا، مشيرة إلى أن هذه التجربة عززت إدراكها لأهمية التعليم في حياة اللاجئين، ومدى حرصهم على اغتنام الفرص التي تتاح لهم وتقدير قيمتها.

وأعربت عن أملها أن يسهم الفوز بالجائزة في إحداث نقلة نوعية في مسيرة المشروع، من خلال توفير فرص أوسع للتوسع وتطوير خدماته، وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يمكنه من تلبية الطلب المتنامي على برامجه التعليمية وتقليص قوائم الانتظار، والوصول إلى مزيد من الأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم التعليمي.

حماية اجتماعية

من جانبه، أكد القس إليشا ساتفيندر، الشريك المؤسس لمؤسسة الكرامة للأطفال في ماليزيا، الفائزة بالجائزة عام 2018، أن التعليم يمثل أداة أساسية لحماية الأطفال اللاجئين من الاستغلال والعنف والزواج المبكر. وأوضح أن تجربته الإنسانية بدأت قبل نحو 30 عاماً، عقب لقائه وزوجته طفلاً من لاجئي الروهينغا لم يكن يستطيع كتابة اسمه، ما دفعهما إلى إطلاق مبادرة تعليمية تطورت لاحقاً إلى مؤسسة تقدم التعليم والتدريب المهني وتنمية المهارات، إلى جانب دعم الأسر وتوعيتها.

وأشار إلى أن المؤسسة توفر وجبات غذائية لنحو ألف طفل يومياً وخدمات النقل لنحو 950 طفلاً، فيما تضم قوائم الانتظار قرابة ألفي طفل، مؤكداً أن محدودية التمويل تمثل تحدياً أمام التوسع وتلبية الطلب المتزايد. وشدد على أن حماية الأطفال تتطلب توفير بيئة آمنة ومستقرة، إلى جانب التعليم ودعم الأسر وتمكينها اقتصادياً.

حلول مبتكرة

بدوره، أكد ستانلي أنيغبوغو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة «LightEd»، الفائزة بالجائزة عام 2024، أن توفير المأوى والإضاءة يمثلان أبرز الاحتياجات الأساسية للاجئين، باعتبارهما عنصرين مهمين في تعزيز شعورهم بالأمان والاستقرار، وتهيئة الظروف المناسبة لمواصلة حياتهم اليومية وتعليم أطفالهم.

وأوضح أن جهود المؤسسة تركز على توفير حلول الإضاءة للمجتمعات اللاجئة، بما يتيح للأطفال مواصلة الدراسة خلال ساعات الليل، ويسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز شعورهم بالأمان، مشيراً إلى أن المؤسسة تعتمد على البحث الميداني والتواصل المباشر مع المجتمعات المحلية لتحديد الاحتياجات الفعلية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

الإيواء والحماية

وفي سياق متصل، أكدت شارون مويندي، إحدى المستفيدات من برامج منظمة «ريفيوشي» في كينيا، الفائزة بالجائزة عام 2021، أهمية توفير الإيواء الآمن والحماية للفتيات اللاجئات، بما يمنحهن الشعور بالأمان والانتماء ويساعدهن على تجاوز التجارب القاسية التي مررن بها.

وأوضحت أن المنظمة تعمل على تمكين الشابات والفتيات اللاجئات من خلال التدريب المهني وإكسابهن المهارات اللازمة لدخول سوق العمل وتحقيق الاستقلال المادي، ولا سيما في ظل محدودية خبراتهن وفرص التوظيف المتاحة لهن.

وأضافت أن المنظمة توفر للمشاركات فرص عمل داخل المؤسسة في مجال إنتاج الملابس، بما يتيح لهن توظيف المهارات المكتسبة والانتقال من تلقي الدعم إلى العمل والإنتاج وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.