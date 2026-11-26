

نظم مركز الشباب العربي في مقره بأبوظبي ملتقى «شركاء في الطموح.. رواد في الإنجاز»، بمشاركة ممثلي 50 جهة شريكة من المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمعية، لبحث سبل تطوير التعاون في البرامج والمبادرات الموجهة للشباب العربي، وتوسيع الفرص التي تتيح لهم اكتساب الخبرات والإسهام في التنمية.

وحضر الملتقى معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي. وشهد اللقاء استعراض مسيرة التعاون بين المركز وشركائه، وتكريم الجهات المساهمة في برامجه ومبادراته، وتبادل الرؤى بشأن مجالات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

تمكين

وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، في كلمته خلال الملتقى، أن التحولات المتسارعة في الاقتصادات وأسواق العمل تعزز أهمية إشراك الكفاءات الشابة في تطوير العمل المؤسسي وصناعة القرار. وأوضح أن المركز، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة رئيس مركز الشباب العربي يعمل على توحيد جهود مختلف القطاعات حول الأولويات التنموية للشباب العربي، وترجمتها إلى مبادرات تستجيب لاحتياجاتهم.

وقال معاليه: «يزخر عالمنا العربي بطاقات شابة وأفكار واعدة، ودورنا كشركاء أن نقلص المسافة بين القدرة والفرصة.. بين شاب يمتلك فكرة ومنظومة تتيح له اختبارها، وبين معرفة يكتسبها ومسؤولية يتولاها، وبين طموح يسعى إليه وإنجاز يترك أثره في مجتمعه».

وثمن معاليه إسهام الشركاء في إتاحة خبراتهم وإمكاناتهم للشباب، وفتح المجال أمامهم للتواصل مع القيادات والمختصين، والتعرف إلى متطلبات العمل في قطاعات مختلفة، وتجربة أفكارهم وتطويرها. وأضاف: «نطمح خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق هذا التعاون، من خلال إشراك مؤسساتكم في صياغة البرامج منذ مراحلها الأولى، واستحداث مسارات تخصصية، وإيجاد نماذج مبتكرة تسهم في معالجة التحديات ذات الأولوية في المنطقة».

وأشار معاليه إلى أن نجاح الشراكات يُقاس بما يحققه الشباب من إنجازات، وما يكتسبونه من مهارات، وبالأدوار القيادية التي يتولونها والأثر الذي يتركونه في مؤسساتهم ومجتمعاتهم.

شراكات تصنع المستقبل

وتضمن الملتقى جلسة حوارية بعنوان «شراكات تصنع المستقبل»، بمشاركة سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وخالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.

وتناولت الجلسة النموذج الإماراتي في تمكين الشباب وأثره عالمياً، وسبل الاستفادة من تجاربه في تطوير المبادرات الشبابية. كما ناقشت دور القطاع الخاص في دعم جهود التأهيل وبناء القدرات، وإتاحة الفرص التي تساعد الشباب على تطبيق معارفهم والاستفادة من الخبرات المؤسسية في مسيرتهم المهنية.

وقال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري: «وضعت دولة الإمارات بناء الإنسان في صميم تجربتها التنموية، ومن هذا المنطلق نقيس نجاح شراكاتنا بما تتيحه للشباب من فرص لتوظيف كفاءاتهم في خدمة بلدانهم.

وفي عالم تتداخل فيه القضايا الدبلوماسية والاقتصادية والتنموية، يحتاج الشباب إلى فهم أثر التحولات الدولية في أولويات بلدانهم، والإصغاء إلى وجهات نظر مختلفة، وتحديد المصالح التي يمكن بناء تعاون حولها.

وهنا تبرز قيمة برامج مركز الشباب العربي، فهي تجمع شباباً من دول وقطاعات مختلفة، وتتيح لهم أن يستفيدوا من تجارب بعضهم وأن يطوروا معاً حلولاً لقضايا تشترك فيها مجتمعاتهم».

أولوية

ومن جانبه، قال خالد محمد النعيمي: «يقوم نهج التمكين في دولة الإمارات على أن يكون للشباب دور في تحديد أولويات الاستثمار في قدراتهم. وفي عملنا على الأجندة الوطنية للشباب، كان السؤال الذي وجهناه هو كيف نخطط مع الشباب للفرص التي يتطلعون إليها؟ فالمؤسسات تعرف اتجاهات قطاعاتها وما تحتاج إليه من كفاءات، والشباب يعرفون من واقع تجربتهم ما يعينهم على اغتنام الفرص وما يحول دون ذلك.

ومن هنا تأتي أهمية وضع إطار واضح يشارك فيه الشباب منذ تحديد الاحتياجات وحتى تصميم البرامج، فبهذه الشراكة نترجم الانتقال من الرعاية إلى التمكين إلى قرارات يشارك الشباب في صياغتها ويجدون أثرها في مسيرتهم».

تقدير إسهامات الشركاء

وكرم مركز الشباب العربي خلال الملتقى شركاءه تقديراً لإسهاماتهم في تطوير برامجه ومبادراته وتنفيذها، وما أتاحوه للشباب من فرص للتدريب واكتساب الخبرة العملية والعمل مع مختصين في مختلف المجالات.



وشمل التكريم المؤسسة الاتحادية للشباب، ودائرة التمكين الحكومي، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، ومؤسسة عبدالله الغرير، ومركز محمد بن راشد للفضاء. وفي مجالات الإعلام والبحوث والاتصال، كرم المركز الهيئة الوطنية للإعلام، والشبكة الوطنية للاتصال (NNC)، وتريندز، ومنصة دراية للمتحدثين. وضمت قائمة الجهات المكرمة كذلك مجموعة موانئ أبوظبي، وجنرال موتورز، و«باكمان».

كما تضمن الملتقى عرضاً مرئياً موجزاً استعرض أبرز ثمار التعاون بين المركز وشركائه. واختتم بجلسة تواصل مفتوحة أتاحت لممثلي الجهات المشاركة تبادل الأفكار واستكشاف فرص التعاون المقبلة.