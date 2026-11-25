

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في قصر البحر بأبوظبي، شيخة ناصر النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والقيادات النسائية، ورئيسات الوفود المشاركات في أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي تستضيفها دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري.

ورحبت سموها في بداية اللقاء بضيفات البلاد، متمنية لأعمال الدورة كل التوفيق والنجاح في الخروج بمبادرات وقرارات نوعية، تعزز من استدامة ومرونة قطاع السياحة العالمي، ودعم مسارات التعاون الدولي والشراكة بين الدول الأعضاء.



وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن سعادتها باستضافة دولة الإمارات لهذا الاجتماع الدولي، الذي يعكس مكانة الدولة، ودورها الفاعل في ترسيخ الشراكات الدولية، وتطوير مسارات التعاون المشترك.



وأشارت سموها إلى أهمية قطاع السياحة في تعزيز جسور التواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب، وترسيخ قيم التعاون والتعايش، ودوره كذلك في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير الفرص التنموية للأجيال المقبلة.



من جانبهن أعربت المشاركات عن سعادتهن بلقاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وتقديرهن لجهود سموها في دعم وتمكين المرأة، مشيدات بما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية في مختلف المجالات التنموية، وبما تتميز به من تنوع ثقافي، وإرث حضاري، ونهضة عمرانية.

يذكر أن العاصمة أبوظبي تستضيف أعمال الدورة الـ127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء، لمناقشة الأولويات الاستراتيجية للقطاع السياحي العالمي، وتعزيز استدامته وتنافسيته، وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية.