كرّم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء اليوم، الفائزين بتحدي "أفكار شارقة"، الذي نظمته مدينة الشارقة للإعلام "شمس" في مقرها، بهدف استقطاب الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة، وتمكين المواهب ورواد الأعمال من تطوير مشروعات نوعية تسهم في رسم مستقبل قطاع الإعلام والصناعات الإبداعية.

وفاز بالمركز الأول في مسار "شمس والشارقة بتجربة رقمية جديدة" مشروع "مينت إيه آي – نور Meant AI – Noor"، بينما كان المركز الثاني من نصيب مشروع "بريزلو Prezlo"، وفي مسار "إعلام يصنع أثراً" حصل مشروع "تشيك ميت Check Mate" على المركز الأول، وذهب المركز الثاني لمشروع "قُرب"، وحصل على المركز الأول في مسار "موهبة تصنع مشروعاً" مشروع "وِصلة"، بينما حصل على المركز الثاني مشروع "جواز الفرص".

وعكست المشروعات الستة الفائزة تنوع الأفكار الإبداعية التي قدمها المشاركون، وقدرتهم على توظيف المعرفة والتكنولوجيا والابتكار في تطوير حلول عملية تستجيب لاحتياجات القطاع الإعلامي، وتسهم في الارتقاء بالتجارب الرقمية، وتعزيز الأثر الإعلامي، وتحويل المواهب والأفكار الواعدة إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع.

وكان الحفل قد استهل بمادة مرئية استعرضت فكرة تحدي "أفكار شارقة" وكيف تسهم الأفكار في تطوير مشروعات تنعكس على حياة الأفراد، وتنقل مستوى الخدمات إلى مستويات متقدمة.

وألقت سارة العمودي، مدير تحدي "أفكار شارقة"، كلمةً هنأت فيها الفائزين، مشيرةً إلى أن التحدي يأتي تجسيداً لرؤية الإمارة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تضع الإنسان والمعرفة والإبداع في صميم مسيرتها التنموية، وتؤمن بأهمية تمكين المواهب، وتحفيز الابتكار، وتحويل الأفكار الواعدة إلى فرص تسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

وقالت إن أثر التحدي تجاوز حدود المنافسة والجوائز، ليشكّل تجربة ملهمة للمشاركين، أتاحت لهم فرصة اكتشاف قدراتهم، وتطوير أفكارهم، وصقل مهاراتهم، وتعزيز ثقتهم بإمكاناتهم، والانتقال من مجرد طرح الأفكار إلى التفكير في تحويلها إلى مشاريع وحلول قابلة للتطبيق.

وتخلل الحفل عرض مادة مرئية تناولت أبرز مجريات التحدي، حيث شهد مشاركة واسعة بلغت 253 مشاركاً يمثلون 17 دولة، من المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال وطلبة الجامعات والمواهب التقنية، تأهل منهم 63 مشاركاً ضمن 19 فريقاً، من بينها 8 شركات قائمة، لخوض المنافسات النهائية التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، في انعكاس للاهتمام المتزايد بالمبادرات التي تجمع بين الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا في قطاع الإعلام والصناعات الإبداعية.

وعمل المشاركون خلال أيام التحدي ضمن فرق متخصصة على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية ونماذج أولية قابلة للتطبيق، مستفيدين من جلسات الإرشاد والتوجيه التي قدمها خبراء ومختصون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتقنيات الحديثة، بما أسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على تقديم مشروعات مبتكرة تستجيب لاحتياجات القطاع الإعلامي وتحدياته المستقبلية.

وخضعت المشروعات المشاركة لتقييم لجنة تحكيم متخصصة، وفق مجموعة من المعايير شملت أصالة الفكرة ومستوى الابتكار، والجدوى الفنية والاقتصادية، وإمكانية التطبيق والتوسع، والأثر المتوقع للمشروع في تطوير قطاع الإعلام والصناعات الإبداعية، وصولاً إلى اختيار المشروعات الفائزة بجوائز إجمالية تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم إماراتي.

وأسهم التحدي في توفير تجربة عملية متكاملة للمشاركين، أتاحت لهم الانتقال من مرحلة طرح الأفكار إلى تطوير حلول ومشروعات قابلة للتنفيذ، إلى جانب تعزيز مهارات التفكير الإبداعي والعمل الجماعي وحل المشكلات، وفتح قنوات للتواصل وتبادل المعرفة والخبرات بين المبدعين والمتخصصين.

ويأتي تنظيم تحدي "أفكار شارقة" في إطار استراتيجية مدينة الشارقة للإعلام "شمس" الهادفة إلى تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، ودعم نمو الصناعات الإعلامية والإبداعية، وتوفير منصات نوعية تستقطب المواهب والأفكار الواعدة، وتسهم في ترسيخ مكانة الشارقة وجهة رائدة لصناعة المحتوى والإبداع والابتكار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتفضل سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام خلال الحفل بالتقاط صورة جماعية مع فريق عمل مدينة الشارقة للإعلام، مثمناً جهودهم في تنظيم تحدي "أفكار شارقة" ومختلف مبادرات ومشروعات شمس.

حضر حفل التكريم إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والدكتور محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وسالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعلياء بوغانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومحمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، وعدد من المسؤولين والإعلاميين.