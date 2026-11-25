أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن إمدادات المياه، مشيراً إلى أن الدولة رفعت مستهدف حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء من 30% إلى 35% بحلول عام 2031، وتدرس التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه على الساحل الشرقي وربطها بشبكات نقل المياه.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معاليه في افتتاح النسخة الثالثة من «قمة رأس الخيمة للطاقة 2026»، التي انطلقت اليوم بمركز رأس الخيمة للمعارض (إكسبو).

وأشار معاليه إلى أن اضطراب إمدادات الطاقة في بعض مناطق العالم يبرز أهمية وضع كل دولة استراتيجية للطاقة تراعي احتياجاتها وظروفها، ومراجعتها عند تغيّر تلك الظروف.

وقال معاليه:" إن دولة الإمارات تبنّت مبكراً نهج تنويع مصادر الطاقة، وتعتمد منظومة الكهرباء فيها على الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي والطاقة النووية"، موضحاً أن الغاز الطبيعي يدعم موثوقية الإمدادات بالتزامن مع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.

وأضاف معاليه:" أن القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الدولة بلغت نحو 8.2 جيجاواط في عام 2025، فيما تستهدف رفع قدرة الطاقة الشمسية إلى نحو 23 جيجاواط بحلول عام 2031، إلى جانب 5.6 جيجاواط من الطاقة النووية، وأن تحسّن تنافسية الطاقة المتجددة وتطوّر تقنيات البطاريات أسهما في رفع مستهدف حصة الطاقة النظيفة إلى 35%".

واستعرض معاليه جهود إدارة الطلب على الطاقة والمياه، موضحاً أن مشروع إعادة تأهيل المباني الحكومية الاتحادية يستهدف خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني المستهدفة بنسبة تصل إلى 27%، دعماً لمستهدفات الدولة في رفع كفاءة الاستهلاك.

وتناول فرص التوسع في استخدام أنظمة إدارة المباني المدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطاعات أخرى، ودراسة حوافز تشجع على اعتماد حلول أكثر كفاءة.

وفي قطاع المياه، أوضح معاليه أن الدولة تدرس زيادة عدد محطات التحلية على الساحل الشرقي باستخدام تقنيات حديثة، وربطها بشبكات نقل المياه لتعزيز القدرة الإنتاجية وتنويع مواقع إنتاج المياه، إلى جانب زيادة سعة التخزين في الخزانات الجوفية.

وأكد معاليه أن الوزارة تنسّق مع الجهات الاتحادية والمحلية لتبادل الخبرات والاستفادة من نتائج تطبيق إجراءات رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه في المباني.

وأشار إلى التوسع المتوقع في مشاريع الطرق والخدمات اللوجستية والطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.