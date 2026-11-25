



كرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، مؤسسة «السَّما» اللبنانية، الفائزة بالدورة العاشرة من «جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين»، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وتنظم مؤسسة القلب الكبير الجائزة، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير.

وتواصل الجائزة للعام العاشر، دعم المؤسسات التي تقدم حلولاً عملية لتحسين حياة اللاجئين والنازحين. وجاء فوز مؤسسة السَّما اللبنانية بجائزة هذه الدورة والبالغة قيمتها 500 ألف درهم إماراتي، تقديراً لدورها في توفير فرص تعليمية للأطفال واليافعين اللاجئين الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب النزوح، من خلال نموذج تعليمي مكثف يساعدهم على اكتساب مهارات القراءة والكتابة ومواصلة دراستهم، ويفتح أمامهم الطريق إلى التعليم الجامعي.

واستهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، شاهد بعده الحضور، مادة مرئية تناولت رسالة ورؤية وأهداف ومسيرة الجائزة. وألقت مريم الحمادي، عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة القلب الكبير، كلمة افتتاحية أكدت فيها أن النزوح القسري لا يمحو ما يحمله الإنسان من قدرات ومواهب وأحلام، حتى حين يضطر إلى ترك منزله ومدرسته وكل ما ألِفه، وأنّ الخسارة في أزمات اللجوء لا تقتصر على ما يفقده الإنسان، بل تمتد إلى ما قد يخسره العالم من إمكاناته حين لا تتاح له فرصة التعلّم وتحقيق طموحه.

وألقى أنطون ليس غارسيا، مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كلمة أشار فيها إلى أن أكثر من مليون شخص ممّن اضطروا إلى النزوح في أفريقيا وأوروبا وآسيا، استفادوا عبر شراكة المفوضية مع مؤسسة القلب الكبير، من الدعم في مجالات التعليم والرعاية الصحية والمأوى وسبل العيش، مشيداً بتجربة مؤسسة «السَّما» في مساعدة الشباب الذين انقطعوا عن الدراسة على استئناف تعليمهم واكتساب مهارات تتيح لهم الاعتماد على أنفسهم.

واستعرض الحفل أعضاء لجنة اختيار الفائز بالجائزة، حيث تلقت اللجنة 736 ترشيحاً من 57 دولة، عملت على تصنيفهم وتقييمهم واختيار المؤسسة الفائزة، كما تخلل الحفل عرضاً مرئياً تناول تجربة مؤسسة «السَّما» اللبنانية الفائزة بالجائزة، والتي بدأت عملها في لبنان عام 2020 من خلال مركز لتمكين 40 فتاة سورية لاجئة في مخيم شاتيلا ببيروت. ثم وسّعت المؤسسة عملها لتقدّم برنامجاً تعليمياً مسرّعاً لليافعين اللاجئين والنازحين الذين حُرموا من مواصلة دراستهم.

وتفضل سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي في نهاية الحفل بتكريم مؤسسة «السَّما» اللبنانية الفائزة بالدورة العاشرة لجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين. وكان سمو نائب حاكم الشارقة، قبيل بدء الحفل، قد تجول في المعرض المصاحب الذي يستعرض صوراً ومقاطع مرئية تُنشر للمرة الأولى من أرشيف المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع. كما عرج سموه على المعرض الخاص بمؤسسة «السَّما» اللبنانية، والذي يستعرض إنجازاتها وما تقدمه من خدمات تعليمية للطلبة اللاجئين، أسهمت في إحداث نقلة تعليمية ومعرفية كبيرة لهم، حيث إن 90% من الطلاب الملتحقين ببرامج المؤسسة كانوا غير قادرين على القراءة والكتابة. وتضم مؤسسة «السَّما» اللبنانية، خمسة مراكز تعليمية في بيروت بلبنان وحمص في سوريا، حصلت أربعة منها، هي «شاتيلا 1» و«شاتيلا 2» و«برج 1» و«برج 2»، على اعتماد الرابطة الغربية للمدارس والكليات (WASC)، ومن بين مراكز المؤسسة، ينفرد مركز «شاتيلا 1» بحصوله على الاعتماد حتى الصف الثاني عشر. وطوّرت المؤسسة شهادة «G12++»، وهي مؤهل تعليمي مبتكر صُمّم للشباب الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب النزوح.