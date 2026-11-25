

استقبلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وفداً من الإدارة العامة للشؤون السنية بمملكة البحرين، لبحث فرص تبادل الخبرات، وتطوير العمل الخيري وإدارة المساجد والمرافق الدينية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، ومرتادي المساجد.

والتقى أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، الوفد البحريني، برئاسة أحمد خليل إبراهيم خيري، مدير عام الإدارة العامة للشؤون السنية، وبحضور المديرين التنفيذيين بالدائرة، حيث استعرض الجانبان أبرز الممارسات المؤسسية في العمل الخيري وإدارة المساجد، وناقشا سبل رفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز دور المسجد في خدمة الأحياء السكنية.

وأكد المهيري أهمية تبادل الخبرات بين الجهات الخليجية النظيرة، والاستفادة من التجارب المؤسسية في تطوير منظومة العمل الخيري وإدارة المساجد والمرافق الدينية.

وقال، إن تبادل التجارب ومناقشة عوامل نجاحها، والدروس المستفادة منها يسهم في تطوير الممارسات المؤسسية، ويفتح المجال أمام تعاون مستدام، ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، مشيراً إلى أهمية توجيه الدعم الخيري إلى الاحتياجات ذات الأولوية، وتيسير وصوله إلى مستحقيه، ورفع جاهزية المساجد ومرافقها لخدمة المصلين وأهالي الأحياء.