

أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مبادرات بحثية وتدريبية جديدة لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي في المنطقة، من بينها تطوير «أطلس الذكاء الاصطناعي»، وإطلاق برنامج تدريبي مفتوح ومجاني، يستهدف تأهيل 25 مليون موظف في القطاعات الحكومية العربية، وذلك من خلال مركز بحوث مستقبل الحكومات، بالتزامن مع أسبوع دبي للمستقبل 2026.

وتتضمن المبادرات طرح النموذج الأولي لمشروع «أطلس الذكاء الاصطناعي» (AI Atlas)، بدعم من برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، وبالتعاون مع باحثين من جامعة ستانفورد، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة في دبي.

ويهدف المشروع إلى بناء خريطة موثوقة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير لوحة بيانات تفاعلية، تتيح لصناع القرار استكشاف المبادرات بحسب الجهات والقطاعات ومراحل التطبيق، إلى جانب تقييم أبعادها الأخلاقية والتنموية، وآثارها المحققة والمحتملة.

وفي مجال بناء القدرات الحكومية، تشمل المبادرات إطلاق برنامج تدريبي مفتوح ومجاني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، يستهدف 25 مليون موظف في القطاعات الحكومية العربية، بالشراكة مع جامعة أكسفورد ومنظمة اليونيسكو.

ما تتضمن دورات تخصصية لإعداد خبراء معتمدين في تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع المعهد الدولي لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE).

وأكد الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي للكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن مركز بحوث مستقبل الحكومات، يعكس توجه الكلية نحو توسيع إسهامها البحثي في تطوير السياسات العامة، ومواكبة التحولات التي تعيد تشكيل أدوار الحكومات وآليات عملها، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في المعرفة والقدرات الحكومية لتعزيز جاهزية المؤسسات للتغيرات المستقبلية.

وأضاف أن المركز يعمل على ربط البحث العلمي بالاحتياجات العملية للحكومات، من خلال تطوير الدراسات والأدوات المعرفية الداعمة لاتخاذ القرار، وتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات القيادات والكوادر الحكومية، بما يسهم في إعداد كفاءات قادرة على تطوير سياسات مبتكرة ومستدامة.

إرث بحثي

من جانبه، قال الدكتور فادي سالم مدير إدارة بحوث السياسات ومركز بحوث مستقبل الحكومات، إن المركز يستند إلى إرث بحثي للكلية، يمتد لأكثر من 20 عاماً في مجالات الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي والسياسات المستقبلية، موضحاً أن مبادراته تشمل، إلى جانب أطلس الذكاء الاصطناعي، مشروعاً لرصد سلامة الذكاء الاصطناعي عالمياً، وبرامج بحثية بالتعاون مع شركات Google وMicrosoft وMeta، تتناول تبنّي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وسلامة المجتمع في العصر الرقمي، وشملت دراساتها 10 دول عربية حتى الآن.

وأشار إلى أن المركز يطور شراكات معرفية مع منظمات دولية، من بينها اليونيسكو والإسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب مراكز بحثية تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشبكات أكاديمية متخصصة في حوكمة الذكاء الاصطناعي.

ويعمل مركز بحوث مستقبل الحكومات في مجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي والسياسات الرقمية والتصميم المؤسسي ونماذج التشغيل الحكومية المستقبلية، إلى جانب تطوير القدرات الحكومية، ونشر المعرفة، ودعم صناعة السياسات القائمة على الأدلة.