أعلنت قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام تسجيل 7 آلاف رائد أعمال وصانع محتوى اهتمامهم بتأسيس شركاتهم في دولة الإمارات خلال 3 أسابيع، ضمن مبادرة «100 Dreams» التي أطلقها الجانبان في 15 أكتوبر الماضي، بالتعاون مع سايمون سكويب، صانع المحتوى ومؤسس Dream Group.

وتلقت المبادرة 7 آلاف فكرة مشروع، سيتم اختيار 100 منها لتأسيس أعمالها في الدولة، حيث يحصل أصحابها على التمويل والدعم والإرشاد اللازم لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو والانطلاق إلى العالمية.

ويستمر استقبال طلبات المشاركة حتى 11 ديسمبر المقبل، عبر الرابط: www.1billionsummit.com/100dreams، على أن يُعلن عن أسماء المختارين خلال النسخة الخامسة من قمة المليار متابع، التي تعقد من 8 إلى 10 يناير 2027.

وتستهدف المبادرة أصحاب الأفكار والمشاريع في قطاعات الإعلام وصناعة المحتوى والاقتصاد الرقمي، وتوفر للمئة المختارين تمويلاً بقيمة 10 آلاف دولار لكل منهم، بإجمالي مليون دولار، إلى جانب المساعدة في الحصول على الرخص التجارية وخدمات الإرشاد والتوجيه.

شراكة نوعية

وأكدت ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام في الهيئة الوطنية للإعلام، أن دولة الإمارات أصبحت، برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، بيئة رائدة لمواكبة تطور القطاع الإعلامي وصناعة المحتوى الرقمي، مشيرة إلى أن الشراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام وقمة المليار متابع تسهم في تعزيز تنافسية الدولة وجهة عالمية لاستقطاب المواهب والمبدعين والمبتكرين في هذا المجال.

وقالت: «تجسد مبادرة 100 Dreams سعي دولة الإمارات إلى تطوير قطاع صناعة المحتوى ورعاية أصحاب الأفكار المبدعة، وتشجيعهم على تأسيس مشاريعهم وشركاتهم في الدولة، انطلاقاً من رؤيتها للارتقاء بهذه الصناعة الواعدة، وإتاحة الفرصة أمام صناع المحتوى ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم للانطلاق إلى آفاق جديدة من الانتشار والتأثير وتنمية الأعمال».

طموحات كبرى

من جانبها، أكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع، أن مبادرة 100 Dreams تتماشى مع مساعي القمة لإحداث نقلات نوعية في صناعة المحتوى، واستقطاب المبدعين وأصحاب الأفكار الخلاقة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي ومؤثراً رئيسياً في صياغة مستقبل صناعة المحتوى في المنطقة والعالم.

وقالت: «تحمل هذه المبادرة لتأسيس 100 شركة لصناعة المحتوى في الإمارات طموحات كبرى لتوسيع هذه الصناعة وتطويرها كماً ونوعاً، من خلال الاستثمار في الأفكار الجديدة، وإتاحة الخبرات والبنية الرقمية المتقدمة التي تمتلكها الدولة أمام المبدعين لتنفيذ رؤاهم وتحقيق أحلامهم في تأسيس أعمال مستدامة».

10 ملايين شخص

وتستهدف Dream Group مساعدة 10 ملايين شخص على تأسيس مشاريعهم الخاصة، انطلاقاً من إيمانها بحق كل إنسان في امتلاك الفرصة لتحويل أحلامه إلى واقع، وتعمل عبر منصاتها الإعلامية ومنظومتها المتكاملة على تزويد رواد الأعمال بالمعرفة والموارد والأدوات اللازمة لبدء مشاريعهم وتطويرها.

وقال سايمون سكويب، مؤسس Dream Group: «لم أشهد يوماً نجاح أي شخص في تحقيق إنجاز عظيم بمفرده، فأفضل الإنجازات تتحقق عندما يجتمع أشخاص يتشاركون الرؤية ذاتها ويقررون العمل معاً لتحقيقها»، مؤكداً أن هذا التوجه يجسد جوهر التعاون بين قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام وDream Group لتمكين الأفراد ودعم طموحاتهم في مجال ريادة الأعمال.

تقييم شامل

ويقدم المشاركون أفكارهم عبر فيديو أو نص مكتوب، على أن ترتبط مشاريعهم بقطاعات الإعلام وصناعة المحتوى واقتصاد صنّاع المحتوى، وتخضع الطلبات لمراجعة لجنة متخصصة قبل إعلان القائمة المختارة والالتقاء بأصحاب المشاريع للتعرف بصورة أعمق على أفكارهم وتحديد احتياجاتهم من الدعم.

تسهيلات

ويخضع المختارون لبرنامج تطوير أعمال يمتد 6 أسابيع، تنظمه Dream Group لتطوير مشاريعهم وتعزيز جاهزيتها للنمو، من خلال الدعم في مجالات تطوير الأعمال والتسويق والإعلام الرقمي. كما تسهم جهات ومؤسسات متخصصة في الدولة في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والحصول على الرخص التجارية، إلى جانب توفير خدمات التوجيه والإرشاد.