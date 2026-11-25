يجسد مبنى «الشراع»، المقر الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة الجداف، توجه دولة الإمارات نحو توظيف الابتكار والتقنيات المتقدمة في تطوير البنية التحتية الحكومية، جامعاً بين استلهام التراث البحري الإماراتي، وتطبيق أحدث حلول الاستدامة والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ55.

ويعكس تصميم المبنى المستلهم من الشراع البحري ارتباط الهوية الوطنية بمسيرة التطور، مستحضراً إرث الأجداد في مواجهة تحديات البحر، ومترجماً روح الاتحاد القائمة على الطموح، والعمل المشترك إلى نموذج معاصر للابتكار والاستدامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، إن «عيد الاتحاد» مناسبة لاستحضار إرث الآباء المؤسسين، وتجديد العهد على مواصلة البناء والإنجاز، مؤكداً أن «الشراع» يجسد الهوية الوطنية الراسخة وطموحات الإمارات المتجددة، من خلال تصميم استلهم التراث البحري للدولة، وتقنيات تعزز الاستدامة والابتكار.

وأضاف أن الهيئة تواصل، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تطوير مشاريع رائدة، تعزز مكانة دبي العالمية في مجالي الاستدامة والابتكار، وتسهم في بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن «الشراع» يعكس إرادة الإمارات في تجاوز حدود الممكن، ومواصلة مسيرة الريادة والتميز تحت راية الاتحاد.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دشّن المبنى في 15 مايو 2026، ليشكل إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الحكومية المستدامة في دبي.

ويُعد «الشراع» أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، إذ تبلغ القدرة الإنتاجية لأنظمته الشمسية الكهروضوئية نحو 5 ميجاوات، وتنتج أكثر من 7500 ميجاوات ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، بما يفوق استهلاكه السنوي، كما يضم أكثر من 110 آلاف مستشعر ذكي، توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات لتعزيز كفاءة إدارة الطاقة والمياه والمرافق.

وحصل المبنى على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي «LEED» بالمستوى البلاتيني، محققاً 102 نقطة من أصل 110، كما نال التصنيف الماسي ضمن برنامج «سباير» للمباني الذكية، ليصبح أول مبنى عالمياً يحقق هذا التصنيف، إضافة إلى فوزه بالمركز الأول في جائزة الشرف «يس» للتصميم المستدام ضمن مسابقة «COP31» الدولية للمباني المستدامة في نوفمبر 2026.