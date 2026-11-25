

نظّمت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الخامس والخمسين، بمشاركة فرقة موسيقى شرطة أبوظبي ووزارة التربية والتعليم ممثلةً بعرض طلابي قدمه خلال الحفل طلاب مدرسة مدينة خليفة.

وشهدت الاحتفالية حضور أكثر من 100 دبلوماسي من ممثلي 82 دولة، بينهم 58 سفيراً وعدد من كبار ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، والذين شاركوا الأكاديمية الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية واستذكار محطات مسيرة الاتحاد وما حققته دولة الإمارات منذ تأسيسها.

وجمعت الاحتفالية طلبة مدرسة مدينة خليفة وأعضاء السلك الدبلوماسي في لقاء أتاح للطلبة الدبلوماسيين مشاركة ضيوف الأكاديمية فرحتهم بعيد الاتحاد، والتعبير عن اعتزازهم بتاريخ دولة الإمارات وإرث الآباء المؤسسين.