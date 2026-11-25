

حصلت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي على اعتماد الابتكار من المستوى الثالث، وهو أعلى مستوى يمنحه المعهد العالمي للابتكار، عن مشروع تأهيل واعتماد مركز دبي الدولي للوساطة، تقديراً لما يقدمه المشروع من نموذج متكامل لتطوير الوساطة وتسوية المنازعات بالطرق البديلة للتقاضي.

وجاء الاعتماد عقب تقييم أجراه المعهد لمراحل المشروع، شمل التصور والتطوير والتنفيذ، حيث بدأ بفكرة تستجيب للحاجة إلى منظومة متخصصة للوساطة، وتطور إلى نموذج يضم برامج تدريبية ومعايير لتأهيل الوسطاء واعتمادهم، وصولاً إلى تطبيقه من خلال مركز دبي الدولي للوساطة.

وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، أن تعزيز الوسائل البديلة للتقاضي يمثل أحد محاور عمل الدائرة، من خلال تطوير منظومة للوساطة في المنازعات المدنية والتجارية في الإمارة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أن المشروع يستهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة، وتطوير مهارات الوسطاء على المستويين الفردي والمؤسسي، بما يعزز الشفافية والنزاهة في إجراءات الوساطة، ويسهم في تسريع تحقيق العدالة ودعم البيئة الاستثمارية في دبي.

وأشار إلى أن حصول المشروع على أعلى مستوى في اعتماد الابتكار يعكس نجاح الدائرة في تحويل الأفكار التطويرية إلى مشاريع قابلة للتطبيق وذات أثر ملموس، ويدعم توجهاتها نحو تطوير منظومة قانونية حكومية مبتكرة، وتعزيز مكانة دبي في مؤشرات التنافسية العالمية.