



أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، السياسة الوطنية لتعزيز الخدمات الصحية الذكية والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، إلى جانب تقديم نموذج وكيل مساعد بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعاليتها الرئيسة التي نظمتها في مقرها بدبي تحت شعار «ابتكر للصحة»، بمشاركة قيادات الوزارة وخبراء وشركاء من المؤسسات المحلية والدولية.



وتهدف المبادرات إلى تسريع توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة المنظومة الوقائية، وتمكين الكوادر من ابتكار حلول تستجيب للتحديات المستقبلية، بما يدعم جودة الرعاية الصحية واستدامتها.

الابتكار يقود مستقبل الصحة

وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع الصحي وتعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال الوقاية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تمكين الكوادر من توظيف البحث والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج رعاية صحية تستبق التحديات وترتقي بصحة المجتمع، انسجاماً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

إطار متكامل

وأوضح الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن السياسة الوطنية الجديدة تضع إطاراً متكاملاً لتطوير الخدمات الصحية الذكية، من خلال تعزيز الحوكمة والشراكات، وتطوير البنية التحتية الرقمية والمهارات الوطنية، وضمان أمن البيانات وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق المرضى.

وتدعم السياسة التوسع في تطبيقات الطب الدقيق والشخصي والتطبيب عن بُعد، إلى جانب تعزيز الابتكار والبحث ووضع الأطر التنظيمية اللازمة بالتعاون مع الشركاء، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

تطبيقات عملية

وشهدت الفعالية استعراض نموذج الوكيل المساعد بالذكاء الاصطناعي، الذي يتيح تفاعلاً مباشراً مع الموظفين للإجابة عن الاستفسارات واستكشاف إمكانات الأدوات الذكية في بيئة العمل.

وتستهدف الوزارة توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد في 50% من العمليات والمهام والإجراءات والخدمات المستهدفة خلال عامين، مع تأهيل جميع الموظفين للعمل معها. وتسهم هذه النماذج في دعم التحليل وتقديم التوصيات وتنفيذ المهام المترابطة، مع استمرار الدور البشري في التوجيه والإشراف واتخاذ القرار.

من جانبه، أكد صقر الحميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة والرئيس التنفيذي للابتكار، أن الوزارة تعمل على ترسيخ الابتكار ثقافة مؤسسية مستدامة، من خلال تنمية مهارات الكوادر والاستفادة من الخبرات والشراكات لتطوير حلول عملية تحقق أثراً ملموساً في صحة المجتمع.

21 فعالية

وتضمن برنامج الوزارة لشهر الإمارات للابتكار 21 فعالية متنوعة، تشمل مختبر البصيرة السلوكية وبرنامج سفراء الابتكار، وورش تصميم الخدمات واستشراف المستقبل، إلى جانب أنشطة تفاعلية حول التبرع بالأعضاء وزراعتها، ومبادرات المدن الأكثر صحة.

كما شهدت الفعالية جلسات تخصصية بمشاركة خبراء دوليين، تناولت أفضل الممارسات في الصحة العامة الدقيقة، والابتكار الصحي، ومرونة القطاع الصحي واكتفائه الذاتي، ودور مراكز التميز في الذكاء الاصطناعي في تسريع تطوير الخدمات الصحية.