توضح وزارة التربية والتعليم أن ما ورد في المقطع المصور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإجراءات المتخذة بحق أحد طلبة المدارس الحكومية يتضمن معلومات غير صحيحة ولا يعكس حقيقة الواقعة.

وتؤكد الوزارة أن الإجراءات المتخذة جاءت وفقاً للوائح المعتمدة، وبعد اتخاذ عدد من التدخلات التربوية والإجراءات الداعمة للطالب، بما يضمن سلامة الطلبة والكوادر المدرسية واستقرار البيئة التعليمية، مع استمرار الطالب في تلقي تعليمه عن بُعد دون انقطاع.

كما تؤكد الوزارة استمرارها في تقديم الدعم التربوي اللازم للطالب بما يحقق مصلحته، وحرصها على صون حقوق جميع الطلبة وحماية خصوصيتهم.

وتدعو الوزارة الجمهور الكريم إلى تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنّب تداول المقاطع المصورة والمعلومات غير الصحيحة، مراعاةً لمصلحة الطلبة وخصوصيتهم.