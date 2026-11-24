



أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبها العميق بالاتفاق الذي توصلت إليه جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية كينيا بشأن استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، معتبرة أن من شأنه أن يعزز السلم والاستقرار في القارة الأفريقية.

كما أشادت دولة الإمارات بحكمة فخامة الدكتور ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وفخامة فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. وثمّنت جهود فخامة دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، ومعالي فور غناسينغبي، رئيس وزراء جمهورية توغو.

وأوضحت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية ووطيدة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية كينيا. وجددت التأكيد على نهجها الراسخ لتعزيز جسور الشراكة والحوار، ودعمها لأي جهد يسهم في تعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة.