



استضافت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، حيث ترأس معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وفد دولة الإمارات، بينما ترأس الجانب الإثيوبي معالي هدرا أبرا، وزير الدولة للشؤون السياسية والدبلوماسية الاقتصادية.

وجرى خلال المشاورات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في توطيد الشراكة بينهما، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا آخر المستجدات في المنطقة، وشددا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود التنمية والازدهار.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها مع إثيوبيا، وتوسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يجسّد العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين.

وتأتي هذه الجولة استكمالا للجولة الأولى من المشاورات السياسية التي عقدت في أبوظبي في نوفمبر 2019، في إطار مذكرة التفاهم بشأن آلية المشاورات السياسية الموقعة بين البلدين في مارس 2018، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار السياسي، والتنسيق المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل.