تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، احتفى الاتحاد النسائي العام بتخريج منتسبات «البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»، الذي نفذ بالشراكة الاستراتيجية مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد الحفل حضور معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الذي ألقى كلمة رئيسية في افتتاح الحفل، أكد فيها أن حقوق الإنسان في دولة الإمارات تنطلق من أسس متينة مرجعها التراث الأصيل والقيم السمحة والدستور والسياسات الراسخة التي تكفل الحقوق والحريات كافة، وتنسجم باطراد مع التشريعات والمعايير الدولية، مثمناً الجهود الاستثنائية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي أسهمت بصورة مباشرة في الإنجاز التاريخي للدولة في تمكين المرأة وتعزيز موقع الأسرة وحماية حقوق الطفل.

وقال معاليه: «يجسد البرنامج الريادي رؤية قيادتنا الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إعلاء شأن الإنسان وصون كرامته؛ إذ كانت العناية بالمرأة وتمكينها في صلب أولويات دولة الإمارات منذ تأسيسها لتصبح نموذجاً عالمياً ريادياً في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ونعقد الآمال على الخريجات ليكُنّ صوتاً إماراتياً واعياً يعكس ريادة الدولة وتجربتها الحضارية في المحافل الإقليمية والدولية، فما نشهده اليوم هو استثمار حقيقي في رصيد الإمارات الإنساني والحضاري».

ويأتي التخريج تتويجاً لمسار تدريبي وتأهيلي متكامل، استهدف إعداد كفاءات وطنية من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتأهيل مدربات إماراتيات لتمثيل الدولة بكفاءة في المحافل الإقليمية والدولية، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والتشريعات الوطنية الرائدة، والتزامات الدولة تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

رؤية

وبهذه المناسبة، أكدت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن تخريج هذه الدفعة يترجم رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي جعلت من تمكين المرأة وصون حقوقها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن الاستثمار في الكوادر الوطنية يمثل الضمانة الحقيقية لصون المكتسبات الحضارية والتشريعية التي حققتها الدولة.

وقالت: يمثل البرنامج الوطني نقلة نوعية في العمل المؤسسي والحقوقي؛ إذ لم يقتصر على الجانب المعرفي فحسب، بل أسهم في تكوين شبكة وطنية متخصصة ومجموعة من المدربات الإماراتيات، القادرات على تحليل السياسات، وإعداد التقارير الوطنية وفق المعايير الدولية، والتفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية، ونقل هذه الخبرات إلى مختلف مؤسسات المجتمع.

من جانبه، أكد مازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن اختتام البرنامج يمثل محطة للبناء على مخرجات التدريب، وانطلاقة نحو شراكات أكثر استدامة، مشيداً بالتنسيق المستمر مع الاتحاد النسائي العام واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية لتعزيز حقوق الإنسان والمرأة.