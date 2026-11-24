

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ثلاثة مسؤولين من بنغلاديش وكندا وبربادوس، وبحث معهم العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والتعاون في إطار المنظمات الدولية، بما يدعم الشراكات التنموية ويعزز المصالح المشتركة.

فقد استقبل سموه الدكتور خليل الرحمن، رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وزير خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية، حيث بحث الجانبان عدداً من الموضوعات المتصلة بأجندة عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية، وسبل دعم العمل متعدد الأطراف، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية ومسارات التعاون بين دولة الإمارات وبنغلاديش، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع جمهورية بنغلاديش الشعبية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يدعم التنمية والازدهار في البلدين، فيما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي لقاء آخر، استقبل سموه فرانسوا فيليب شامبين، وزير المالية والإيرادات الوطنية في كندا، حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون وتطويره في مختلف القطاعات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وأكد سموه عمق العلاقات بين دولة الإمارات وكندا وما تشهده من نمو وتطور على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الكندية فتحت آفاقاً جديدة وواعدة لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين.



كما استقبل سموه السيناتور كريستوفر بيتر سينكلر، الوزير الأول للشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في بربادوس، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويدعم تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار.

وتناول اللقاء فرص تعزيز التعاون المشترك في عدد من القطاعات، من بينها الاقتصادية والتجارية والتنموية وقطاع الطاقة، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع بربادوس، وتطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم مسارات التنمية والازدهار المستدام في البلدين.