

تشارك مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في المنتدى الخامس عشر للحوار بشأن سياسات المعلمين، الذي تستضيفه مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا خلال الفترة من 23 إلى 25 الجاري، بمشاركة نحو 350 من صناع السياسات والخبراء وممثلي المؤسسات التعليمية والمنظمات المعنية بالمعلمين من مختلف أنحاء العالم.

ويمثل المؤسسة الدكتور خليفة علي السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي، متحدثاً في جلسة «التعاون والشراكات في حوكمة التطوير المهني للمعلمين»، التي تناقش دور الشراكات المؤسسية في تطوير كفاءات المعلمين ودعم التعلم مدى الحياة، حيث يستعرض مبادرات المؤسسة في هذا المجال.

وتتزامن المشاركة مع إطلاق التقرير العالمي عن المعلمين لعام 2026، الذي ترعاه المؤسسة ضمن مشروع مشترك تدعمه بمساهمة تبلغ 850 ألف دولار، ويشمل إعداد التقرير وتطوير المرصد العالمي لسياسات المعلمين، بهدف توفير المعرفة والبيانات والأدلة الداعمة لتطوير السياسات التعليمية وتعزيز منظومة التطوير المهني للمعلمين دولياً.

وأكد الدكتور خليفة السويدي أن الاستثمار في المعلم يمثل استثماراً مباشراً في جودة التعليم واستدامة أثره، مشيراً إلى أن المؤسسة توسع مساهمتها من دعم التميز والتطوير المهني إلى الإسهام في إنتاج المعرفة والأدلة التي تستند إليها السياسات التعليمية، إلى جانب شراكاتها وبرامجها الداعمة للمعلمين والممارسات التعليمية على المستوى الدولي.

ويشهد المنتدى مشاركة ممثلين عن الجهات الثلاث الفائزة بالدورة التاسعة لعام 2026 من جائزة اليونسكو-حمدان لتنمية قدرات المعلمين، وهي كلية غوندار لإعداد المعلمين من إثيوبيا، ومؤسسة Guru Belajar من إندونيسيا، وأكاديمية المعلمين (ÖRAV) من تركيا، حيث يستعرضون تجاربهم وممارساتهم في تنمية قدرات المعلمين وتبادل الخبرات مع المشاركين.

كما يتضمن المعرض المصاحب مساحة تعريفية بالجائزة والمشاريع الفائزة، من خلال مواد مرئية وتعريفية.