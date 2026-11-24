أطلقت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، «أثر»، منظومة ريادة الأعمال المستدامة، بهدف مساعدة المنشآت في دولة الإمارات على تبنّي حلول محلية تخفض الانبعاثات، وتحد من هدر الموارد، وتعزز استدامة إنتاج الغذاء.

وتدعم المنظومة الشباب ورواد الأعمال في تطوير منتجات وخدمات تستجيب لهذه الاحتياجات، وبناء شركات قادرة على الاستمرار والنمو مع اتساع استخدام حلولها. واستضاف معهد «سي إنستيتيوت»، بصفته شريكاً للمنظومة، فعالية الإطلاق ومعرض «أثر» المصاحب لها في المدينة المستدامة بدبي، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر».

وتنطلق وزارة التغير المناخي والبيئة في «أثر» من تحديات محددة في مجالات خفض الانبعاثات والاقتصاد الدائري وصون التنوع البيولوجي والنظم البيئية البحرية واستدامة الإنتاج الغذائي، ومنها هدر الموارد والمياه في عمليات الإنتاج.

شراكة

ومن خلال شراكاتها مع الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص، تتيح الوزارة لرواد الأعمال تطوير نماذجهم الأولية واختبارها مع الجهات التي ستستخدمها. وتساعد نتائج التجارب المنشآت على تقييم الفائدة البيئية لكل حل وكلفة تطبيقه، كما تساعد الشركات الناشئة على جذب الاستثمار لتوسيع نطاق الحلول التي تثبت جدواها.

وتهدف الوزارة إلى تسريع تبنّي الحلول المحلية التي تخدم أولويات الدولة المناخية والبيئية والغذائية، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لابتكارات الاستدامة.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «تستثمر الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، في قدرة شبابها على تطوير التقنيات التي نحتاج إليها في مسيرتنا نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050.

فحين يبتكر شاب وسيلة أقل كلفة لتخزين الطاقة الشمسية، يتيح لمنشآت أكثر الاستفادة منها بعد الغروب.

وحين يجد طريقة لإعادة مادة كانت تُهدر إلى خطوط الإنتاج، يساعد المصانع على تقليل نفاياتها وحاجتها إلى مواد خام جديدة.

وطموحنا أن يؤسس شباب الإمارات شركات تنمو من خلال ما تحققه ابتكاراتهم من فائدة للناس والبيئة».

وأضافت معاليها: «تبدأ فرص ريادة الأعمال المستدامة من فهم احتياجات من سيستخدم الحل.

فالمزارع الذي يدرس اعتماد تقنية جديدة للري يحتاج إلى أن يعرف مقدار المياه التي توفرها، وأثرها في محصوله، وما إذا كان يستطيع تحمّل كلفتها موسماً بعد آخر. ودورنا في الوزارة أن نجمع صاحب التقنية بالمزارع ليختبراها معاً.

فإذا ساعدته على الحفاظ على إنتاجه بمياه أقل، أصبح لديه سبب للاستمرار في استخدامها، وأمام الشركة فرصة لتقديمها إلى مزارع أخرى. وهكذا يتسع الأثر الذي تحققه هذه الابتكارات لأمننا الغذائي».