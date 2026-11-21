

بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسه، عقد فرع منظمة الرؤساء الشباب في الإمارات، ندوة جمعت 170 من قادة الأعمال في «دار الاتحاد» بمتحف الاتحاد، مستعرضة خمسة عقود سُطّرت بريادة الأعمال والقيادة والمنجزات التي شكلت مسيرة التنمية في الإمارات، واستطلعت الرؤى والفرص والتوجهات المستجدة التي ترسم ملامح مستقبلها.

حضر الندوة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة؛ وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي؛ ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش؛ إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين التنفيذيين ورواد الأعمال وأعضاء مجتمع منظمة الرؤساء الشباب.

وفي هذه المناسبة، تلقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم العضوية الفخرية الأولى، التي قدمها الفرع لسموها تقديراً لإسهاماتها الاستثنائية، وجهودها البارزة في دعم مسيرة التنمية الثقافية والاقتصادية في الدولة.

وقال حميد جعفر، الرئيس المؤسس للفرع: «عندما أسسنا هذا الفرع قبل 50 عاماً، كان دافعنا الرئيسي في ذلك إيمان راسخ بأن في اجتماع قادة الأعمال لتبادل المعارف والخبرات وخدمة مجتمعاتنا أثر كبير وملموس. والاحتفال بهذه المناسبة، في دار الاتحاد، يحمل لنا معاني عزيزة وعميقة، فمسيرتنا كانت ولا تزال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمسيرة دولة الإمارات الملهمة ومراحل تقدمها وتطورها الاستثنائية. ونعتز برؤية قيادتنا الرشيدة وروح الدعم والانفتاح التي مكنت أجيالاً من رواد الأعمال والشركات من النمو والازدهار».

وتضمنت الندوة معرضاً فوتوغرافياً تذكارياً ألقى الضوء على مسيرة الفرع منذ تأسيسه عام 1976، احتفاءً بأعضائه المؤسسين والأجيال المتعاقبة من قادة الأعمال، وأبرز المحطات التي شهدها على مدى العقود الخمسة الماضية. وبصفته أول فرع لمنظمة الرؤساء الشباب يؤسس في منطقة الشرق الأوسط، يعد فرع الإمارات من أعرق فروع المنظمة على مستوى العالم. وقد تطور منذ ذلك الحين ليصبح مجتمعاً مرموقاً لقادة الأعمال، يضم نحو 200 عضو من أكثر من 24 جنسية وأكثر من 30 قطاعاً.

وتضمنت الندوة جلسات نقاشية تناولت نشأة الفرع، وإسهامه في التحول الاقتصادي لدولة الإمارات، ودور قادة الأعمال الرواد في تطوير القطاعات الرئيسية. وبحث البرنامج مستقبل ريادة الأعمال، والفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي، وانعكاساتها على بيئة الأعمال المتطورة في الدولة. كما شمل حوارات مع نخبة من الشخصيات الاقتصادية البارزة، وجلسة حوارية بين الأجيال جمعت المؤسسين والقادة الناشئين، إلى جانب جلسة تناولت تطلعات ورؤى مستقبلية عن الذكاء الاصطناعي ومستقبل الأعمال.

وقال نديم سمارة، الرئيس الحالي للفرع: «تمثل هذه الذكرى فرصة لتكريم الرواد المؤسسين لفرعنا، وللتأمل في المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتقنا لاستشراف مستقبله وشق مسارات راسخة للمضي بعزم نحوه. يجمع مجتمعنا قادة من مختلف الأجيال والقطاعات والجنسيات، يوحدهم الالتزام بالقيادة المسؤولة والتعاون والتعلم المستمر. ومع ما يحدثه الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة من تحولات في بيئة الأعمال، سيبقى فرع الإمارات ملتقى للخبرات والمعارف والأفكار، ومورداً لدعم مسيرة التقدم المتواصل لدولة الإمارات وتحقيق طموحاتها».

تعهد الأثر الخاص

وفي إطار احتفالات اليوبيل الذهبي، أعلن الفرع عن «تعهد الأثر الخاص»، الهادف لتسخير الجهود لخدمة المجتمع وتأكيد الالتزام بتنميته وتحقيق آثار ملموسة ومستدامة تنهض بالمجتمع الإماراتي الذي احتضنه على مدى خمسة عقود. ويعكس هذا التعهد إيمان الفرع الراسخ بالقيادة المسؤولة، وبأهمية ترجمة النجاح في عالم الأعمال إلى أثر اجتماعي إيجابي. بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات.

ويركز التعهد على تنفيذ خطة تمتد لعشر سنوات، تهدف إلى دعم البيئة من خلال زراعة 100.000 شجرة وتوفير الرعاية والعناية المستمرة بها، ودعم الشرائح المستحقة بتوزيع 100.000 وجبة وإطلاق مبادرات عطاء منتظمة، وإتاحة فرص التعليم على نطاق واسع من خلال تشكيل فريق عمل يتعاون مع نخبة من أفضل الكفاءات التربوية في دولة الإمارات، للإسهام في بناء المدارس وصيانتها في البلدان منخفضة الدخل.

يذكر أن منظمة الرؤساء الشباب تأسست عام 1950 وهي مجتمع قيادي عالمي يضم أكثر من 30 ألفاً من الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال في 140 دولة. ومن خلال شبكتها الدولية من الفروع والمنتديات والفعاليات، تقدم المنظمة منصة تدعم تبادل المعارف والتطوير المهني وبناء علاقات هادفة بين قادة الأعمال حول العالم.