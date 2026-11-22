



اختتمت اليوم في أبوظبي أعمال المؤتمر الإماراتي الدولي الرابع لجراحة القولون والمستقيم، الذي استمر ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من الجراحين والخبراء الدوليين والمتخصصين، ناقشوا خلالها أحدث التطورات في الجراحة الروبوتية وعلاج سرطان القولون والمستقيم وأمراض الأمعاء الالتهابية، إلى جانب أساليب التعامل مع الحالات الجراحية المعقدة.

وتناولت الجلسات العلمية تطورات الأنظمة الجراحية الروبوتية ودورها في تعزيز دقة العمليات والتعامل مع التدخلات المعقدة، وإمكانات التقنيات الحديثة في الحد من المضاعفات وتحسين النتائج العلاجية وتسريع تعافي المرضى، وفقاً لطبيعة الحالات ومدى ملاءمتها لهذه التقنيات.

كما بحث المشاركون أحدث المستجدات في علاج أمراض الأمعاء الالتهابية، وفي مقدمتها مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، من خلال مناظرة علمية جمعت أطباء الجهاز الهضمي وجراحي القولون والمستقيم لمناقشة التوقيت الأمثل للانتقال من العلاج الدوائي إلى التدخل الجراحي.

وتطرقت المناقشات إلى الأساليب العلاجية للتعامل مع الحالات الجراحية الطارئة والمعقدة، بما فيها مضاعفات داء الرتوج القولونية، وأهمية التكامل بين التخصصات الطبية في اتخاذ القرارات العلاجية بما يراعي مصلحة المريض وجودة حياته.

وأكدت الدكتورة سارة البستكي، رئيسة ومؤسسة شعبة الإمارات لجراحة القولون والمستقيم ورئيسة المؤتمر، أن النسخة الرابعة أتاحت منصة علمية لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات في التخصص ونقل المعرفة والتقنيات الجراحية المتقدمة إلى الكوادر الطبية، مشيرة إلى مواصلة الشعبة جهودها لتطوير برامج التعليم الطبي المستمر ودعم التدريب الجراحي المتخصص وتعزيز الشراكات العلمية الدولية، بما يواكب التطورات في جراحة القولون والمستقيم ويسهم في الارتقاء بالممارسات العلاجية.

وشهدت النسخة الرابعة توسيع البرنامج التدريبي المصاحب، حيث استضافت جامعة خليفة في 19 نوفمبر ورشة عمل متقدمة للجراحين الشباب، بإشراف خبراء ومتخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، ركزت على تطوير المهارات العملية ونقل الخبرات في جراحة القولون والمستقيم.

ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات التدريبية غداً 23 نوفمبر، من خلال ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع شعبة الإمارات لأمراض النساء والولادة، تتناول تشخيص وإصلاح إصابات العضلة العاصرة الشرجية الناتجة عن الولادة الطبيعية، بهدف تطوير أساليب الرعاية الصحية للمرأة بعد الولادة والحد من المضاعفات المحتملة.