افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً سموه أن المجلس الوطني سلطة داعمة ومساندة لمسيرة التنمية في دولة الإمارات، ودورهم في تعزيز المنجزات وحماية المكتسبات الوطنية جزء أساسي من التجربة الاتحادية الرائدة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "افتتحنا اليوم دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي .. المجلس الوطني سلطة داعمة ومساندة لمسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. ودورهم في تعزيز المنجزات وحماية المكتسبات الوطنية جزء أساسي من تجربتنا الاتحادية الرائدة".