تطرح هيئة الطرق والمواصلات في دبي 150 رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميّزاً للوحات المركبات الخصوصية والدراجات النارية من الفئات: A-B-H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z، في المزاد رقم 84 من سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة.

ويُفتح باب التسجيل لهذا المزاد الإلكتروني اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026، بينما ينطلق المزاد ابتداءً يوم من الإثنين الموافق 30 نوفمبر 2026، ويستمر لمدة خمسة أيام فقط، ويخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة البالغة 5% ويُشترط توفُّر ملف مروري في الإمارة لجميع المشاركين.

وأوضحت الهيئة آلية الاشتراك والاشتراطات والإجراءات المحددة للمشاركين، التي تتطلّب إيداع شيك تأمين موجّه للهيئة بقيمة 5 آلاف درهم، إضافةً إلى 120 درهماً تُدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع في مراكز إسعاد المتعاملين (أم رمول، البرشاء، ديرة)، كما تتوفّر إمكانية الدفع باستخدام البطاقة الائتمانية عبر تطبيق الهيئة أو الموقع الإلكتروني الرسمي www.rta.ae.

كما حُددت آلية الدفع الواجب اتّباعها من قِبل المُزايد الذي يرسو عليه رقم من المزاد، بوجوب دفع المستحقات خلال 10 أيام عمل بعد إغلاق المزاد، وإلا سيتم إدراج اسمه ضمن قائمة غير الملتزمين، وذلك عبر مراكز مزوّدي الخدمة، (نقداً حتى 50 ألف درهم، وعبر شيك مصدّق أو بطاقة ائتمان للمبالغ الأكثر من 50 ألف درهم، وفي مراكز إسعاد المتعاملين، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة).