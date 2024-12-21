شرطة دبي تضم سيارة إكسبينج الكهربائية الجديدة إلى أسطولها المروري

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز منظومة الأمن والسلامة، وتبني أحدث التقنيات والأنظمة التكنولوجية، أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة "إكسبينج" الكهربائية إلى أسطول دورياتها المرورية، وذلك ضمن توجهها نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتطوير الأداء الأمني.

ودشّن العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي، الدورية الجديدة في حفل رسمي حضره نخبة من الشركاء، أبرزهم محمد بن علي الظاهري، المدير التنفيذي لشركة جلف ستار موتورز، الوكيل الحصري لسيارات إكسبينج الكهربائية، ومحمد الحاج حسين، مدير مبيعات الأساطيل، وسام ممثل مصنع سيارات إكسبينج، والملازم أول جمعة أحمد سالم، رئيس قسم النقليات بالإدارة العامة للمرور.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان، أن سيارة إكسبينج الكهربائية الجديدة ستعمل على تنظيم حركة السير والمرور في الإمارة، وتعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في المناطق السياحية والمواقع الحيوية، وتقديم أعلى مستويات الاستجابة للحوادث والبلاغات، ورفع مستوى الخدمات الأمنية والمرورية المقدمة للجمهور.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، أن إضافة هذه المركبة إلى أسطول شرطة دبي، يعكس التزام القيادة العامة بتبني الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة التي تسهم في تعزيز التواجد الأمني، من خلال توفير تغطية شاملة للمناطق الحيوية والسياحية في الإمارة، وتقديم خدمات سريعة وفعالة استجابةً للحوادث والبلاغات الطارئة، بالإضافة إلى أنها تحقق أهداف دبي في أن تكون مدينة رائدة عالميًا في استخدام التكنولوجيا المستدامة.

وأشاد العميد جمعة بن سويدان، بالتعاون المثمر بين شرطة دبي وشركة جلف ستار موتورز، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعزز التكامل المؤسسي، وتدعم تنفيذ المبادرات المشتركة الهادفة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شرطة دبي لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن تطوير العمل الشرطي ويتماشى مع التطلعات المستقبلية.