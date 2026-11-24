استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي فرانسوا فيليب شامبين، وزير المالية والإيرادات الوطنية في كندا.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا، وسبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره في مختلف القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا ، وما تشهد من نمو وتطور على مختلف الأصعدة ، مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الكندية فتحت آفاقاً جديدة وواعدة لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين.