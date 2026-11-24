استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي الدكتور خليل الرحمن، رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية.

جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بأجندة عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإضافة إلى التعاون المشترك في إطار المنظمات الدولية وسبل دعم العمل متعدد الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع جمهورية بنغلاديش الشعبية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يدعم التنمية والازدهار في البلدين.

وتبادل سموه ومعالي الدكتور خليل الرحمن وجهات النظر بشأن عدد من ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ، و معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة.