

بحثت القيادة العامة لشرطة الشارقة، خلال اجتماع مجلس القيادة العليا، الاثنين، بمقر القيادة برئاسة الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، سبل تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير منظومة العمل الشرطي بما يواكب التوجهات المستقبلية للقيادة، ويدعم استدامة التميز والريادة في مختلف مجالات العمل إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية والإدارية.

واستعرض المجلس نتائج تقييم فاعلية شراكات القيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث جرى بحث مدى إسهام الشراكات القائمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وترسيخ التكامل المؤسسي مع الجهات الشريكة إلى جانب مناقشة فرص تطوير التعاون المشترك وتعزيز فاعليته في الارتقاء بجودة الخدمات وكفاءة الأداء بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز فاعلية الشراكات واستدامتها.

كما بحث المجلس سبل الارتقاء بمنظومة الموارد البشرية وتطوير المسارات المهنية والوظيفية، بما يعزز الاستثمار في الكفاءات الوطنية، ويدعم إعداد وتأهيل القيادات المستقبلية، ويضمن استمرارية الأداء بكفاءة وفاعلية في إطار منظومة عمل متكاملة تواكب المتغيرات وتستجيب لمتطلبات التطوير المؤسسي.

وأكد الفريق عبدالله مبارك بن عامر أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل المؤسسي وفق رؤى استشرافية ومنهجيات متكاملة ترتكز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التميز المستدام.

وأضاف أن القيادة العامة لشرطة الشارقة ماضية في تطوير منظومة العمل المؤسسي وفق رؤية استراتيجية ومنهجيات متكاملة، مشيراً إلى أهمية مواصلة مسارات التطوير والتحسين بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ويعزز قدرة القيادة على مواكبة المتغيرات واستشراف المستقبل وترسيخ ريادتها في مجالات العمل الشرطي.