حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال أقامه علي محمد بخيت الكتبي بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة حمد سعيد حمد الهاملي. وأعرب سموه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة. حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم في مجلس مدينة خليفة في أبوظبي، عدد من المسؤولين وأقارب العروسين، وجمع من المدعوين والمهنئين.

إلى ذلك حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال أقامه الدكتور إبراهيم محمد الجلاف الزعابي، في مجلس البطين في أبوظبي، بمناسبة زفاف نجله «محمد» إلى كريمة معاذ محمد الجلاف الزعابي. وأعرب سموه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة. حضر حفل الاستقبال عدد من المسؤولين وأقارب العروسين، وجمع من المدعوين والمهنئين.