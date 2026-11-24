قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء، الاثنين، إلى اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، في وفاة المغفور لها والدته.

وأعرب سموهما، خلال زيارة مجلس العزاء في مجلس أمين الشرفاء بعجمان، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة الفقيدة وذويها، سائلين المولى، عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان.