أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع مختبر دبي للبصائر السلوكية التابع لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، برنامجاً تنفيذياً تخصصياً لمساعدة 25 من موظفي الهيئة على تعزيز فهمهم للسلوك البشري وكيفية توظيف البصائر السلوكية.

ويجمع البرنامج بين التعلم النظري والتطبيق العملي لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتعزيز خدمات الهيئة ومبادراتها وإجراءاتها، والإسهام في تحسين تجربة المتعاملين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرشاقة المؤسسية، ودعم جهود تصفير البيروقراطية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل الحكومي وتعزيز كفاءته وتصفير البيروقراطية، نحرص على الاستثمار في قدرات موظفينا وتزويدهم بالمعارف والأدوات المبتكرة التي تمكنهم من استشراف احتياجات المتعاملين وتطوير خدمات أكثر كفاءة وسلاسة واستباقية.

ويعكس تعاوننا مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية التزامنا بتبني المنهجيات العلمية الحديثة وتوظيف البصائر السلوكية والذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء المؤسسي، وتحويل التحديات إلى فرص لتطوير حلول عملية قائمة على الأدلة والتجريب، بما يعزز سعادة المتعاملين وجودة حياتهم، ويرسخ ثقافة الابتكار والتحسين المستمر في بيئة العمل».

وأضاف معاليه: «يوفر البرنامج تجربة تعليمية وتطبيقية تسهم في تطوير مهارات الموظفين في تحليل السلوك البشري وفهم العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار. ونركز من خلال البرنامج على ربط المعارف النظرية بالتحديات الفعلية وتمكين المشاركين من اختبار حلول مبتكرة قابلة للتطبيق وقياس الأثر، بما يعزز إسهامهم في تحقيق الأهداف المؤسسية».

ويتناول البرنامج عشرة محاور رئيسة، تشمل مدخلاً إلى علوم السلوك والبصائر السلوكية، وفهم العقل البشري وصنع القرار والتحيزات المعرفية، وتصميم التدخلات السلوكية، وأدوات البحث والتجريب، وتطبيق البصائر السلوكية في السياسات العامة، ومختبرات وحاضنات السلوك، والقيادة السلوكية والتأثير الإيجابي، والبصائر السلوكية والذكاء الاصطناعي، ودراسات الحالة المحلية والعالمية، والتفكير التصميمي.

ويسهم في ترسيخ ثقافة اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وتعزيز قدرة الموظفين على تطوير حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات المتعاملين وتدعم تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات، بما يواكب توجهات دبي نحو عمل حكومي أكثر مرونة واستباقية وتمحوراً حول الإنسان.

ويتعاون المشاركون ضمن فرق صغيرة لمعالجة خمسة تحديات واقعية من بيئة عمل الهيئة. ويختار كل فريق تحدياً سلوكياً يرتبط بأولويات الهيئة وخدماتها، أو بالممارسات المستهدفة لدى المتعاملين والموظفين.