تنطلق غداً تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الدورة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026، في مركز أدنيك العين، تحت شعار «تراثنا عزنا وفخرنا»، والتي تشهد مشاركات محلية وخليجية ودولية قياسية وزيادة في مساحة المعرض والفعاليات المصاحبة.

وتنظم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، المعرض بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، على مدى خمسة أيام، ويجمع نخبة من الشركات والعلامات التجارية والهواة والمختصين في قطاعات الصيد والفروسية والأنشطة الخارجية والقطاعات المساندة.

ويواصل الحدث الاحتفاء بالتراث والتقاليد الإماراتية، ويوفر في الوقت نفسه منصة للابتكار والفرص التجارية وتبادل المعرفة، وتواصل النسخة الحالية البناء على النجاحات التي حققتها الدورة الأولى ورسخت مكانة المعرض منصة تربط التراث الثقافي لمدينة العين بقطاع أنشطة الحياة الخارجية.

وقال معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات: تحتضن مدينة العين إرثاً عريقاً يشكّل جزءاً أصيلاً من ذاكرة الإمارات وهويتها، ومن هنا تكتسب الدورة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية أهمية خاصة، فهي تبرز مكانة المدينة بوصفها مركزاً حيوياً لصون الموروث وتعريف الأجيال به ونتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى قيادتنا الرشيدة على رؤيتها ودعمها المتواصل، ما مكّن من تعزيز حضور العين وترسيخ جهود حماية تراثنا الوطني وبيئتنا الطبيعية.

وأضاف معاليه: يجمع المعرض بين الاعتزاز بالصقارة والفروسية والصيد المستدام، وبين مسؤوليتنا عن حماية التنوع الأحيائي وترسيخ الممارسات المسؤولة، ونثمّن شراكتنا مع مجموعة أدنيك في تطوير هذا الحدث، ونتطلع إلى أن تفتح هذه الدورة آفاقاً أوسع للتواصل وتبادل الخبرات بين المختصين والهواة من داخل الدولة وخارجها.

من جانبه قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: يجسد التطور الذي يشهده معرض العين الدولي للصيد والفروسية رؤيتنا الاستراتيجية الرامية للمساهمة في ترسيخ مكانة مدينة العين وجهة رائدة للمعارض المتخصصة، وتعزيز دورها في استقطاب الاستثمارات والشراكات النوعية، ودعم التنوع الاقتصادي والحفاظ على الموروث الثقافي الأصيل.

وأضاف: يأتي هذا النجاح بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بما يعزز تنافسية المعرض ويرسخ أثره الاقتصادي والمجتمعي المستدام.

وأضاف: ونواصل في مجموعة أدنيك العمل على تطوير المعرض وفق رؤية طويلة المدى بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، ترتكز على توسيع نطاق المشاركة المحلية والخليجية والدولية، وتعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية والتراثية والسياحية، وتوفير منصة فاعلة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، بما يدعم نمو الصناعات المتخصصة الوطنية المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية وفتح أسواق جديدة أمامها.

وشهدت الدورة الحالية ارتفاع عدد الشركات العارضة والعلامات التجارية في المعرض إلى 1,020 شركة بنسبة نمو 17% مقارنة بالدورة السابقة منها 462 شركة جديدة، في حين بلغت نسبة الشركات الوطنية 40% من مجموع الشركات العارضة و60% دولية، منها 236 شركة تشارك للمرة الأولى، كما زاد عدد الدول المشاركة ليصل إلى 50 دولة.

وعلى صعيد متصل، ارتفعت مساحة المعرض بصورة قياسية لتصل إلى 35 ألف متر مربع بنسبة زيادة 46% مقارنة بدورة العام الماضي، ويضم 14 قطاعاً متخصصاً في الأسلحة والصيد والرماية والبيئة والتراث والرحلات والسفاري ومعدات التخييم ومركبات الترفيه الخارجي، إضافة للمنازل المتنقلة والصقارة والمنتجات البيطرية والهجن والسلوقي والفروسية.

قطاعات

ويستقطب الحدث طيفاً واسعاً من القطاعات، تشمل الأسلحة والصيد ورياضات الرماية، والفنون والحرف اليدوية، وحماية البيئة والتراث، والصيد والسفاري، ومعدات الصيد والتخييم، ومركبات الترفيه والمركبات الرباعية الدفع للأنشطة الخارجية، والمركبات الترفيهية، والصقارة، والمنتجات والخدمات البيطرية، والفروسية، والإبل، والسلوقي.

وتستند هذه القطاعات إلى التنوع الذي ميّز الدورة الأولى، والتي ضمت مناطق مخصصة للإبل والسلوقي والفروسية والصقارة ومركبات الترفيه الخارجية ومركبات التخييم المتنقلة ومعدات الصيد والتخييم والفنون والحرف اليدوية وحماية البيئة والمنتجات والخدمات البيطرية.

وإضافة إلى الجانب التجاري، يقدم المعرض للزوار برنامجاً يحتفي بثقافة الإمارات وتراثها وبالتقاليد المرتبطة بالصيد والصقارة والفروسية، ويتضمن مجموعة واسعة من الفعاليات والمسابقات، من بينها الطبخ التقليدي والقهوة العربية واليولة والألعاب الإماراتية التقليدية.