شهد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع، أمس، جانباً من فعالية «من الابتكار إلى الأثر»، التي تُقام في حرم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي، وتجمع نخبة من الباحثين والمبتكرين والطلبة وروّاد الأعمال، بهدف تعزيز فرص التعاون وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تسهم في خدمة المجتمع.

واطّلع سموه، خلال جولته في أجنحة الفعالية، على عدد من المشاريع البحثية والابتكارات في مجالات الطاقة والعلوم الجينومية والروبوتات والتصنيع المتقدّم وتقنيات الاستشعار والأنظمة الذكية وعلوم الفضاء.

كما التقى سموه عدداً من الباحثين والمبتكرين والطلبة المشاركين، واستمع إلى شرح حول أفكارهم وطموحاتهم والتحديات التي يسعون إلى معالجتها من خلال مشاريعهم البحثية والابتكارية.

وأشاد سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان بدور جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في توفير بيئة أكاديمية وبحثية محفّزة للإبداع والابتكار، وتمكين الكفاءات الشابة وإتاحة الفرص أمامها لتطوير قدراتها وتحويل أفكارها وطموحاتها إلى مشاريع ذات أثر ملموس في المجتمع.

وأشار سموه إلى أهمية تعزيز فرص التعاون بين الطلبة والباحثين والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، بما يتيح للشباب اكتساب الخبرات والمعارف وتوظيف قدراتهم العلمية والإبداعية في تطوير حلول تلبّي احتياجات المجتمع وتطلّعاته المستقبلية.

وتشمل المشاريع المعروضة بحوثاً لتطوير مرجع جينومي يعكس الخصائص الوراثية للمجتمع الإماراتي ويدعم تطبيقات الطب الشخصي، إلى جانب حلول توظّف الذكاء الاصطناعي لتسريع تشخيص الأمراض النادرة، وتطوير قدرات الأنظمة ذاتية الحركة، وتحليل بيانات الأقمار الاصطناعية لدعم عمليات الرصد واتخاذ القرار.

وتشكّل فعالية «من الابتكار إلى الأثر» منصة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الباحثين والطلبة والمؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة، وبحث فرص تطوير مشاريع بحثية وصناعية مشتركة، بما يسهم في دعم منظومة البحث العلمي والابتكار في أبوظبي.