

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني الـ56 للسلطنة.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في أبوظبي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي خليفة بن شاهين المرر، وزير دولة، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، نائب وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية العُمانية المقيمة في الدولة.

وأكد الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي، خلال الحفل، على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وما تشهده من نمو وتطور مستمرين في مختلف المجالات، بدعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين.