



أعلنت شركة "أرسيرا لعلوم الحياة"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، توقيع اتفاقية حصرية مع شركة "إنوجين للأدوية" الصينية، لترخيص وتسويق عقار "إفسوباجلوتايد ألفا" في دولة الإمارات وعدد من الأسواق الدولية، بهدف توفير علاج مبتكر لداء السكري من النوع الثاني والسمنة.

وبموجب الاتفاقية، تتولى "أرسيرا" استكمال الإجراءات التنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة لتسويق العقار وتوزيعه في أسواق تشمل الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، فيما تحصل "إنوجين"، المتخصصة في ابتكار الأدوية الحيوية لعلاج اضطرابات الأيض ومقرها شنغهاي، على دفعة مالية مقدمة، ودفعات مرتبطة بتحقيق مراحل الإنجاز، إضافة إلى حصة من صافي المبيعات في الأسواق المشمولة بالاتفاقية.

وتأتي الشراكة في إطار توسيع محفظة "أرسيرا" الدوائية في مجال الأمراض القلبية والأيضية، والاستفادة من القدرات البحثية لشركة "إنوجين" في تطوير العلاجات الحيوية، إلى جانب الخبرات التنظيمية والتجارية لـ"أرسيرا" في تسجيل الأدوية وتسويقها في الأسواق المستهدفة.

ويعد عقار "Efsubaglutide Alfa" علاجاً حيوياً ينتمي إلى فئة ناهضات مستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون "GLP-1"، ويتكون من بروتين يجمع بين مادة مماثلة لهرمون "GLP-1" البشري وجزء من الأجسام المضادة "IgG Fc". وتشير نتائج دراسات إلى أن العمر النصفي للعقار، أي المدة اللازمة لانخفاض تركيزه في الجسم إلى النصف، قد يصل إلى 280 ساعة.

وأظهرت نتائج التجارب السريرية قدرة العقار على خفض معدل السكر التراكمي بنحو 2.2 نقطة مئوية بعد 24 أسبوعاً من العلاج كما سجل انخفاضاً في الوزن بنسبة 10.6% عند تناوله مرة أسبوعياً، و9.7% عند تناوله مرة كل أسبوعين، لدى بالغين يعانون زيادة الوزن أو السمنة، وذلك خلال فترة علاجية بلغت 18 أسبوعاً.

وبينت الدراسات تحسناً في تركيبة الجسم بنسبة تصل إلى 45.3% من خلال استهداف الدهون مع الحفاظ على الكتلة العضلية، إلى جانب انخفاض دهون الكبد بنسبة 51.8% عند استخدام جرعة أسبوعية واحدة.

كما استكملت "إنوجين" دراسات المرحلة الثانية في أستراليا لتقييم فاعلية العقار بنظام جرعة واحدة شهرياً لعلاج زيادة الوزن والسمنة، في إطار تطوير أنظمة علاجية مختلفة تمهيداً لاستكمال متطلبات تسجيله في الأسواق المستهدفة.

وتعد أدوية "GLP-1" من الفئات العلاجية المستخدمة في ضبط مستويات السكر لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني وعلاج السمنة، وأدرجت منظمة الصحة العالمية هذه الفئة ضمن قائمتها للأدوية الأساسية عام 2025، كما أصدرت إرشادات عالمية بشأن استخدامها في علاج السمنة، التي يعاني منها أكثر من مليار شخص حول العالم.

ويخضع تنفيذ الاتفاقية للإجراءات التنظيمية والتشغيلية المعمول بها في الأسواق المعنية، على أن تبدأ عمليات التسويق التجاري بعد استكمال الموافقات والاعتمادات الرسمية من السلطات الصحية المختصة في كل دولة.