شرطة دبي تختتم فعاليات ملتقى المدينة العالمية المجتمعي

شهد سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، ختام فعاليات ملتقى المدينة العالمية المجتمعي، والذي أقيم على مدار 6 أسابيع، بمشاركة أكثر من 6000 شخص، بهدف تعزيز الوعي الأمني بين الجاليات المقيمة.

حضر الختام الذي نظمه مجلس الروح الإيجابية ومركز شرطة الراشدية، بالتعاون مع دبي القابضة والشركاء الاستراتيجيين، سعادة اللواء سعيد حمد بن سليمان، مدير مركز شرطة الراشدية، والعميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والسيدة فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والنقيب سعيد غدير، نائب رئيس مجلس الروح الإيجابية، وعدد من الضباط والأفراد.

وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن الملتقى يأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي في المدينة الآمنة وإسعاد المجتمع، عبر التواصل مع أفراده بمختلف فئاته وأطيافه، من خلال فعاليات ومبادرات مجتمعية ورياضية ترسخ للعمل التكاملي بين الجانبين، وصولاً لتحقيق استجابات أمنية مُبتكرة وأكثر فعالية، تعزز الشعور بالأمان والسعادة وترتقي بجودة الحياة في المجتمع، منوهاً إلى تلبية الملتقى لاحتياجات المتعاملين وطلباتهم بنسبة 100% بالتعاون مع الشركاء.

بدوره، أوضح اللواء سعيد حمد بن سليمان، أن الملتقى تضمن خلال فترة تنفيذه فعاليات رياضية وبرامح توعوية استهدفت سكان المنطقة من الجنسيات الصينية والفلبينية والباكستانية والهندية، بهدف تعزيز الوعي بالخدمات التي تقدمها شرطة دبي في المجالات المختلفة، والتأكيد على قنوات التواصل المتاحة مع شرطة دبي عبر التطبيق الذكي والموقع الالكتروني، منوهاً بأن هذه البرامج والفعاليات من شأنها المساهمة في دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والمدينة الآمنة.

وأضاف اللواء " تضمنت الفعاليات تنظيم مبادرة "صوتك مسموع"، الهادفة إلى مد جسور التواصل بين سكان منطقة المدينة العالمية وضباط مركز الراشدية، والاستماع إلى استفساراتهم والرد عليها لتحقيق الهدف من الفعاليات."

بدورها قالت السيدة فاطمة بوحجير، رئيس مجلس "الروح الإيجابية"، إن تنظيم الملتقى يُساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز الأمن والأمان، ويرسخ الوعي بمجموعة من القيم المجتمعية، إلى جانب الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وتحقيق حياة سعيدة في الأحياء السكنية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخرين.

وأكدت أن الملتقى حقق أهدافه المرجوة بالتعاون مع الشركاء في شرطة دبي والشركاء الخارجيين، ممثلين في القيادة العامة للدفاع المدني، وهيئة الطرق والمواصلات، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومؤسسة دبي للإعلام.

وأوضحت أن الملتقى تضمن بطولات رياضية بين الجاليات المُقيمة في الأحياء السكنية، تنافسوا في كرة السلة وشد الحبل، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الفقرات الرياضية منها الآيروبيك والألعاب الشعبية والترفيهية.

كما تضمن محاضرات توعوية حول إجراءات السلامة لاستخدام الاسكوترات والدراجات الهوائية وإرشادات السلامة والأمان المُلزمة، قدمتها الإدارة العامة للمرور، إلى جانب محاضرات للتوعية بالاستخدام الصحيح لأرقام التواصل بشرطة دبي، وتوجيه الجمهور لاستخدام الرقم 999 للطوارئ فقط، و 901 للاستفسارات العامة والملاحظات، قدمتها الإدارة العامة للعمليات. كما تناول الملتقى محاضرات للتوعية بأضرار المخدرات وآثارها الجسيمة على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى التسويق لخدمات شرطة دبي على التطبيق الذكي والموقع الالكتروني، والتوعية بخدمة e-Crime للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية، وخدمة عين الشرطة.

كما تخلل الملتقى تقديم ورش بلغة الإشارة الأمريكية، قدمها السيد محمد مسعد الحجاجي، خبير لغة الإشارة، للحضور، مؤكداً ضرورة نشر ثقافة تعلم لغة الإشارة لتذليل عقبات التواصل مع فئة الصم من أصحاب الهمم، وما يحدثه ذلك من تأثير إيجابي يُسعد فئة الصم ويعزز دمجهم في المجتمع.

وأقيمت فعاليات الملتقى في كل من الحي الانجليزي والحي الصيني، وتخللها عروض للدوريات الأمنية السياحية الفارهة، والفرقة الموسيقية، وعروض الخيالة، وعروض الدراجات الهوائية، ومشاركة الشرطي "منصور".