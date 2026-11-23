



خرّجت الاتحاد للطيران 115 طياراً ومهندساً إماراتياً ضمن برامجها التدريبية لعامي 2025 و2026، بواقع 61 طياراً و54 مهندساً، وذلك خلال حفل أقيم في مقرها الرئيسي بأبوظبي، بحضور عائلات الخريجين وأعضاء فريق الإدارة العليا في الشركة.

وبلغ عدد الطيارين الإماراتيين الذين تخرجوا من برامج الاتحاد للطيران منذ إعادة إطلاقها أكثر من 170 طياراً، فيما تجاوز عدد المهندسين الإماراتيين نحو 150 مهندساً، ليصل إجمالي الكوادر الإماراتية التي تقود رحلات الشركة إلى نحو 400 طيار، إلى جانب 120 مهندساً وفنياً يتولون أعمال صيانة أسطولها وضمان جاهزيته التشغيلية.

ويأتي تخريج الدفعة الجديدة في وقت تواصل فيه الاتحاد للطيران توسيع عملياتها، بعد مضاعفة حجم أسطولها، مع خطط لتشغيل أكثر من 200 طائرة بحلول عام 2030، بما يواكب التوسع في شبكة وجهاتها ويزيد الحاجة إلى الكفاءات المتخصصة في مجالي الطيران والهندسة.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن الكفاءات الإماراتية تمثل ركيزة أساسية لنجاح الشركة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الخريجين الجدد يشاركون في مسيرة نموها من خلال تولي مهام قيادة الطائرات وصيانتها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الشركة توفر للشباب الإماراتي بيئة مهنية تتيح تطوير مهاراتهم وبناء مسارات وظيفية متخصصة، موجهاً التهنئة للخريجين والشكر إلى عائلاتهم على دعمهم خلال مراحل التدريب والتأهيل.

من جانبها، قالت فاطمة السهلاوي، الرئيس التنفيذي لشؤون الموظفين في الاتحاد للطيران، إن البرامج التدريبية تستقطب الكفاءات الإماراتية الشابة وتوفر لها مسارات مهنية واضحة لدخول التخصصات المتقدمة في قطاع الطيران، مستندة إلى مناهج تدريبية عالمية المستوى ومعايير دولية، وحققت نسبة نجاح بلغت 98%.

وأضافت أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل التزاماً طويل الأمد، من خلال مسارات تبدأ بالتدريب وتمتد إلى المناصب التشغيلية، بما يسهم في بناء قاعدة مستدامة من الخبرات الوطنية المتخصصة ودعم نمو قطاع الطيران في الدولة.

وتضم استراتيجية الاتحاد للطيران للمواهب الوطنية الإماراتية، إلى جانب برامج الطيارين والمهندسين، مبادرات أخرى تشمل برنامج الفنيين المتدربين، الذي أُطلق العام الماضي ويضم حالياً أكثر من 30 فنياً في مرحلة التدريب، وبرنامج إدارة المطارات الهادف إلى تأهيل المواطنين لتولي مهام في العمليات والإشراف على المطارات في أبوظبي ومختلف المطارات ضمن شبكة وجهات الشركة العالمية.

وتشهد البرامج إقبالاً من الشباب الإماراتي، فيما يشكل المواطنون أكثر من ربع عدد مساعدي الطيارين في الشركة، إلى جانب الكوادر الهندسية والفنية التي تتولى أعمال صيانة الأسطول وضمان استمرارية تشغيله وفق معايير السلامة.

وأقيم حفل التخرج بالتزامن مع عام الأسرة في دولة الإمارات، بمشاركة عائلات الخريجين، تقديراً لدورها في دعم مسيرتهم المهنية، مع بدء التحاقهم بالعمل في قمرة القيادة وورش صيانة الطائرات.

وتواصل الاتحاد للطيران، بصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات، تنفيذ برامجها لتأهيل المواطنين في مختلف التخصصات المرتبطة بقطاع الطيران، في إطار دعم الأجندة الوطنية وتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في عمليات الشركة ونمو القطاع خلال المرحلة المقبلة.