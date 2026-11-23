



نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس للصحة العامة في أفريقيا (CPHIA 2026)، الذي تستضيفه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين والخبراء والمختصين في قطاع الصحة العامة.

يُعقد المؤتمر بتنظيم مشترك من المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تحت شعار «الأمن والسيادة الصحية في أفريقيا: التحول من التبعية والهشاشة الصحية إلى الملكية والقدرة على الصمود»، بهدف تعزيز التعاون القاري والدولي، وتطوير النظم الصحية، ودعم قدرات الدول الأفريقية على مواجهة التحديات الصحية.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يولي الأمن الصحي في أفريقيا أولوية استراتيجية، مشدداً على أن دولة الإمارات شريكة للدول الأفريقية في بناء قدراتها الصحية وتعزيز استدامة أنظمتها الصحية، وفقاً للأولويات التي تحددها، من خلال الاستثمار في المؤسسات الصحية والصناعات الدوائية وتأهيل الكوادر البشرية.

واستعرض معاليه أبرز المبادرات الإماراتية في القارة الأفريقية، وفي مقدمتها صندوق «بلوغ الميل الأخير» بهدف القضاء على مرضين من أمراض المناطق المدارية المهملة في أفريقيا، وصندوق «البدايات» بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لدعم صحة الأمهات وحديثي الولادة في عشر دول أفريقية، مشيراً إلى التزام دولة الإمارات بتقديم 90 مليون دولار أمريكي عبر الصندوق لدعم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والمواليد في 210 منشآت صحية في إثيوبيا.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر في إطار حرصها على تعزيز شراكاتها مع الدول الأفريقية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير منظومات الصحة العامة، وتعزيز الأمن الصحي، وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.