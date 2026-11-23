



استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصره بمدينة صقر بن محمد، وفداً أمريكياً للأعمال ضم ممثلين عن عدد من الشركات الأمريكية الرائدة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار، بحضور سعادة روبرت رينز، قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية في دبي والإمارات الشمالية، وداني سيبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالوفد الزائر، مشيداً بعلاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي المتنامية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وما تشهده من تطور في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف فرص التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية والطاقة والمياه والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب استعراض أبرز المشروعات الاستراتيجية لإمارة رأس الخيمة، ومقومات بيئتها الاستثمارية، والفرص الواعدة التي توفرها للشركات الأمريكية.

وأكد سموه حرص رأس الخيمة على توسيع شراكاتها مع مجتمع الأعمال الأمريكي، والاستفادة من الخبرات العالمية والحلول المبتكرة في دعم مسيرتها التنموية، وتعزيز تنافسية اقتصادها، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبة للاستثمارات الدولية، بما يسهم في تحقيق النمو والازدهار المستدام.

من جانبهم، أعرب سعادة روبرت رينز وداني سيبرايت وأعضاء الوفد الأمريكي عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بالتطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، وبيئتها الاستثمارية التنافسية، وما تتيحه من فرص واعدة لبناء شراكات مثمرة تحقق المصالح المشتركة.

ويأتي اللقاء عقب زيارة قام بها وفد من إمارة رأس الخيمة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال أكتوبر الماضي، شملت أربع ولايات، بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتعاون مع الشركات والمؤسسات الأمريكية في عدد من القطاعات الحيوية.