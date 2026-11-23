



أعلنت اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2027» في شرطة دبي، استمرار فتح باب التسجيل أمام الوحدات الشرطية الخاصة وفرق التدخل السريع والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم، للمشاركة في النسخة الثامنة من التحدي، المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2027، في المدينة التدريبية بالروية في دبي.

بلغ عدد الفرق التي سجلت للمشاركة حتى الآن 45 فريقاً من 22 دولة، تتصدرها دولة الإمارات وكازاخستان وروسيا،وصربيا والبرازيل، وسلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية وبنما والسنغال والدومينيكان وقيرغيزستان.

وتضم قائمة المشاركين أيضاً فرقاً من الأردن والبوسنة والهرسك والمكسيك وبيرو وجنوب أفريقيا وكولومبيا والجبل الأسود (مونتينيغرو) والإكوادور وكينيا وهايتي ومولدوفا.

يُعد (تحدي الإمارات للفرق التكتيكية) من أبرز المنافسات العالمية المتخصصة في مجال الفرق التكتيكية التابعة للأجهزة والوحدات الشرطية، ونجح في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية في نسختيه السادسة والسابعة، عن فئة أكبر عدد من الدول المشاركة في بطولة متخصصة لفرق التدخل التكتيكي «سوات»، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة والمكانة التي اكتسبها على المستوى الدولي.

ويهدف التحدي إلى تعزيز تبادل الخبرات بين الفرق المشاركة، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل الوحدات التكتيكية وفرق التدخل السريع، إلى جانب قياس مستويات الكفاءة والجاهزية في التعامل مع مختلف التحديات.

ويتضمن التحدي 5 منافسات، تستعرض خلالها الفرق قدراتها التكتيكية والبدنية والمهارية، وتحصد النقاط بصورة يومية، وصولاً إلى تحديد الفريق الفائز وفق مجموع النقاط في المنافسات الخمس، فيما تتاح للجمهور فرصة حضور المنافسات وتشجيع الفرق المشاركة.