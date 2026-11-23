

تستعد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لإطلاق «غراس الشتاء 2026» من 14 إلى 24 ديسمبر المقبل، مستهدفة الفتيات من عمر 6 إلى 15 عاماً، في موسم يبني على الإرث التربوي والمجتمعي للبرنامج، ويمنح الفتيات دوراً أكبر في قيادة التجربة وإثرائها، من خلال رعاية المتطوعات والموهوبات، وتوظيف قدراتهن في التعلم والإلهام، ويعزز إسهام «متطوعات غراس» و«موهوبات غراس» في تقديم تجربة تربوية وإبداعية، تنطلق من الفتيات إلى الفتيات.

وتستعد الدائرة في كل موسم من مواسم «غراس» لتجديد محتواه، وتطوير أنشطته، والبناء على ما حققه من نجاح وتفاعل مجتمعي، بما يواكب اهتمامات الفتيات واحتياجاتهن. ويأتي هذا النهج تجسيداً لتوجه الدائرة نحو أن تكون «أقرب إلى المجتمع»، عبر برامج تساند الأسرة في التنشئة، وتربط القيم بالممارسة، وتتيح للأجيال فرصاً للتعلم والمبادرة والمشاركة المجتمعية.

وتحظى «متطوعات غراس» و«موهوبات غراس» في نسخة هذا العام برعاية خاصة، من خلال إتاحة أدوار، تتناسب مع مهاراتهن ومجالات تميزهن للإسهام في تنفيذ البرنامج وإثراء أنشطته، وتوفر هذه المشاركة مساحة لتنمية قدراتهن في القيادة والإلهام، وتمنح الفتيات المستفيدات فرصاً للتعلم والتفاعل مع نماذج قريبة منهن، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويجسد مفهوم «من الفتيات إلى الفتيات».

وأكدت شيخة سلطان المري، مدير إدارة المراكز المعرفية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، أن «غراس» يمثل إرثاً تربوياً ومجتمعياً، تحرص الدائرة على تنميته، من خلال التجديد في كل موسم، وتقديم تجارب تستجيب لاهتمامات الفتيات، وتوسع أثر البرنامج في حياتهن.

وقالت المري: «غراس» هذا العام من الفتيات إلى الفتيات؛ إذ نولي اهتماماً كبيراً برعاية متطوعات غراس وموهوبات غراس، وإتاحة المجال أمام كل منهن لتوظيف مهاراتها ومواهبها في الأدوار المناسبة لها، والإسهام في تقديم تجربة ملهمة للفتيات المستفيدات. ونطمح إلى أن يكون البرنامج مساحة، تنمو فيها قدرات المتطوعات والموهوبات في القيادة والمبادرة، وتكتشف من خلالها المشاركات إمكاناتهن، ليحملن أثر هذه التجربة إلى أسرهن ومجتمعهن.

ويُقام البرنامج في مركز المزهر الثقافي الإسلامي، ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركز ند الشبا للنساء، ومراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في الورقاء وند الشبا 4، ومركز الشيخ راشد بن محمد لتحفيظ القرآن الكريم – القـوز 1، ومـــركز حــتا المجتـمعي، وجمعية النهضة النسائية – الليسـيلـي، ضمن بيئة آمنة ومحفزة، تجمع بين التعلّم والإبداع والتفاعل.

وتشمل فعاليات هذا الموسم رحلة قطار الاتحاد، و«تاجرات غراس الشتاء»، و«موهوبات غراس»، ومسابقة «نرسم المستقبل»، واليوم الرياضي، إلى جانب الحصص التعليمية والورش التفاعلية، والأنشطة التوعوية، بما يجعل من الإجازة الشتوية فرصة لاكتساب مهارات جديدة، وتعزيز الثقة بالنفس، وترسيخ القيم الإيجابية.