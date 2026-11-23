أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تُعد من أوائل الجهات الحكومية التي أعادت تصميم خدماتها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي المساعد.

وأوضح معاليه، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي "استعرضنا اليوم في مدينة إكسبو دبي رحلة المستثمر الصناعي عبر «ميره»، لتكون وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من أوائل الجهات الحكومية التي أعادت تصميم خدماتها بالذكاء الاصطناعي المساعد. فخور بجهود فريق الوزارة الذي ترجم رؤية القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس. في الإمارات، نعمل لتمكين المستثمر وتسريع نمو أعماله وتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني."

وشدد معالي الدكتور سلطان الجابر على مواصلة العمل في دولة الإمارات لتمكين المستثمر الصناعي، وتسريع نمو أعماله، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يواكب توجهات الدولة نحو تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة والارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية.