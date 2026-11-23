

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، صباح الاثنين، على مسرح الأكاديمية، حفل تخريج 79 خريجاً وخريجة من الدفعة الرابعة لطلبة الدكتوراه، والدفعة الثامنة لطلبة الماجستير، من طلبة الأكاديمية.

وألقى اللواء الدكتور محمد خميس العثمني، مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، كلمة أكد فيها أن تخريج هذه الكوكبة من حملة الدكتوراه والماجستير يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة بجعل الاستثمار في الإنسان والعلم والمعرفة ركيزة أساسية لبناء المجتمع وتقدمه، مشيراً إلى أن الأكاديمية تواصل رسالتها في إعداد كفاءات أمنية مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات واستشراف تحديات المستقبل. وثمّن العثمني التوجيهات أهمية الالتزام بمبدأ «الرحمة قبل السلطة»، باعتباره نهجاً أصيلاً في إعداد رجل الأمن الذي يجمع بين هيبة القانون والقيم الإنسانية، مؤكداً حرص الأكاديمية على ترسيخ هذه المبادئ في نفوس طلبتها ومنتسبيها.

وأوضح مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية أن الخريجين يتوزعون بواقع 5 من حملة الدكتوراه و74 من حملة الماجستير، في تخصصات إدارة الشرطة والبحث الجنائي والجودة والتميز في العمل الأمني.

وتناول العثمني التطور الذي تشهده المنظومة التعليمية والتدريبية بالأكاديمية، وفي مقدمتها مركز التعليم والتدريب الافتراضي وما يوفره من بيئات تدريبية متقدمة لمحاكاة السيناريوهات الأمنية المعقدة، ودعم التحقيقات الجنائية والعمل الأمني الميداني.

واختتم مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية كلمته، مشيراً إلى مواصلة الأكاديمية دورها العلمي والمجتمعي، من خلال استعدادها لاستضافة المؤتمر الدولي السادس عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، تحت عنوان «التنمية المستدامة والأمن الإنساني في عالم متغير»، ومشاركتها بالتعاون مع جامعة الذيد في تنظيم المنتدى العلمي «التوازن الرقمي: مسؤولية مجتمعية»، بما يعزز حضورها في مناقشة القضايا المعاصرة واستشراف الحلول المستقبلية.

وألقى الخريج حسن عبدالله العوضي كلمة نيابة عن زملائه وزميلاته، رفع فيها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً لرؤيته الثاقبة ومكرماته السامية من خلال المنح الدراسية لهم، والتي أسهمت في تمكينهم من مواصلة دراساتهم العليا، معرباً عن امتنان الخريجين والخريجات إلى سمو ولي عهد الشارقة، ولمجلس الأكاديمية وإدارتها وأعضاء هيئتها الأكاديمية، مؤكداً عزمهم على تسخير ما اكتسبوه من علوم ومعارف لخدمة الوطن والمجتمع.

وتفضل سمو رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، في نهاية حفل التخريج، بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات، وكان سمو ولي عهد الشارقة قد اطلع قبيل حفل التخرج على عرضٍ لعدد من أطروحات ورسائل الخريجين.