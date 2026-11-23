شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل الابتكار السنوي، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، احتفاء بشهر الابتكار، وتكريماً لأصحاب الأفكار والمشاريع الابتكارية المتميزة، والإدارات العامة ومراكز الشرطة والشركاء والمتعاملين، الذين أسهموا في ترسيخ ثقافة الابتكار، وتطوير منظومة العمل الشرطي، وذلك بحضور اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة، ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط والموظفين.

وجاء الحفل تتويجاً لمسيرة شرطة دبي في مجال الابتكار، واحتفاء بفوزها بجائزة «أفضل جهة حكومية مبتكرة»، ضمن مبادرة «الإمارات تبتكر 2026». واستعرض الحفل أبرز الإنجازات التي حققتها شرطة دبي في مجال الابتكار، والتي شملت تدريب أكثر من 19 ألفاً من منتسبي القوة، وتخريج 170 مشاركاً في دبلوم الابتكار، إلى جانب تسجيل 158 مشروعاً ابتكارياً، و18 براءة اختراع، و32 علامة تجارية، كما شهد معالي القائد العام لشرطة دبي، عرض فيلم يستعرض مسيرة الابتكار في شرطة دبي، وأبرز محطاتها وإنجازاتها، قبل أن يكرم الفائزين والمتميزين في مختلف فئات نظام الأفكار والمشاريع الابتكارية والمعرفية لعام 2025.

تكريم

واستهل معالي الفريق عبدالله المري، مراسم التكريم يرافقه اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، بتكريم الشركاء والمتعاملين لعام 2025، حيث شمل التكريم المنصة الموحدة للتواصل بين حكومة دبي ومتعامليها «04»، إلى جانب أصحاب الاقتراحات المطبقة من المتعاملين، وهم: محمد علي العبدولي، وسميحة أحمد علي، وأديب أحمد محمد.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن حفل الابتكار السنوي يمثل مناسبة طيبة للاحتفاء بالإنجازات التي تحققت، وتقدير جهود فرق العمل التي أسهمت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، مشيراً إلى أن عام 2026 شهد تحديات كبيرة، شكلت في الوقت ذاته فرصاً مهمة للتطوير، وتعزيز الجاهزية، والارتقاء بالقدرات والإمكانات المؤسسية.

وقال معاليه: «فخورون بما تحقق من إنجازات، وبالجهود التي بذلها رجال شرطة دبي وفرق العمل في مختلف القطاعات والإدارات العامة ومراكز الشرطة، وما أظهروه من كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات، وتحويلها إلى فرص للتطوير والابتكار، وما تحقق اليوم هو ثمرة العمل الجماعي، والاستثمار في الكفاءات البشرية، وتوفير الممكنات التي تساعد على تحقيق الأهداف، والارتقاء بمستويات الأداء».

ونوه معاليه بأهمية الجلوس مع فرق العمل، ومراجعة ما تم إنجازه خلال عام 2026، والوقوف على أبرز التحديات، والدروس المستفادة منها، وتحديد المتطلبات والأولويات للمرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير القدرات والإمكانات، وتعزيز كفاءة العمل، واستثمار الممكنات المتاحة لتحقيق نتائج أكثر تميزاً.

وأضاف معاليه: «فخورون بكم جميعاً، وبما قدمتموه من جهود وإنجازات، ولدينا ثقة كبيرة بقدراتكم وإمكاناتكم على تقديم المزيد.. وطموحاتنا لا تتوقف عند ما تحقق، بل نتطلع دائماً إلى الأفضل، من خلال مواصلة التطوير، والاستفادة من التحديات، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستهدفاتنا المستقبلية».