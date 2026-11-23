

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 2026 بشأن مؤسسة إذاعة رأس الخيمة، والذي يقضي بتعديل مسمى «هيئة إذاعة رأس الخيمة» إلى «مؤسسة إذاعة رأس الخيمة» وإعادة تنظيمها، بهدف تطوير العمل الإذاعي في الإمارة والارتقاء بمستوى البث والإنتاج الإذاعي والصوتي.

كما أصدر سموه القرار رقم 16 لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة خالد راشد زهرو الشحي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، على أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتهدف المؤسسة، وفقاً للمرسوم، إلى تقديم محتوى إذاعي مهني ومتوازن يلبي احتياجات المجتمع ويعزز الوعي الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وإبراز الهوية الوطنية والتراث الثقافي والحضاري للإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتعريف بالمقومات السياحية والاقتصادية والثقافية لرأس الخيمة من خلال البرامج والمواد الإذاعية.

وتشمل اختصاصات المؤسسة إعداد وإنتاج وتطوير البرامج والمواد الإخبارية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والإرشادية، وتطوير المحتوى الصوتي وتوزيعه عبر المنصات الرقمية والتطبيقات والقنوات الإلكترونية المرتبطة بالنشاط الإذاعي، بما يواكب التطورات التقنية في البث والإنتاج والتوزيع الرقمي.

كما تعمل المؤسسة على تحديث البنية التقنية والتشغيلية، وتنمية الكفاءات الوطنية وتطوير مهارات العاملين في مجالات العمل الإذاعي والإنتاج والتقنيات الصوتية، وتعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة داخل الدولة وخارجها، وإبرام عقود الإنتاج والرعاية والإعلان والتسويق المرتبطة بالنشاط الإذاعي، بما يسهم في تنمية مواردها واستدامة نشاطها. ويتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للمؤسسة واعتماد استراتيجياتها وخططها التطويرية والتشغيلية والإشراف على أدائها.

ونص المرسوم على أن تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وأن تكون لها ذمة مالية مستقلة، واستقلالية في إدارة أعمالها التشغيلية والفنية والإنتاجية، وفقاً لأحكامه والسياسات واللوائح المعتمدة، مع استمرار الإذاعة في ممارسة نشاطها تحت المسمى المعدل، واستمرار حقوقها والتزاماتها القائمة وحقوق العاملين فيها. ويعمل بالمرسوم والقرار من تاريخ صدورهما، وينشران في الجريدة الرسمية.