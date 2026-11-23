تسلّم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من الرائد دكتور صالح إبراهيم المزروعي، رئيس قسم التخطيط بالإدارة العامة لأمن المطارات، نسخة من أطروحة الدكتوراه بعنوان «دور إدارة المواهب في تعزيز التميز والريادة المؤسسية».

واطلع معاليه على أهم ما تضمنته توصيات وعناوين أطروحة الدكتوراه، خلال استقباله الرائد د. صالح المزروعي بمكتبه، وشكره على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالتها وأهميتها في الارتقاء بالأداء المؤسسي، ومتمنياً له التوفيق.

وتعد أطروحة الرائد المزروعي، من المواضيع الحيوية التي تركز على أهمية تنمية رأس المال البشري واكتشاف الكفاءات واستثمار قدراتها، حيث سلّط الباحث الضوء على أن الاستثمار الحقيقي لا يقتصر على امتلاك أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، بل يبدأ بالاستثمار في العنصر البشري القادر على توظيفها بكفاءة وتحويل إمكاناتها إلى إنجازات مستدامة، مؤكداً أن الإنسان المؤهل والمتمكن يمثل الركيزة الأساسية للابتكار واستشراف المستقبل. حضر اللقاء اللواء أحمد المقعودي الفلاسي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.